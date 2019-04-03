В России будут амнистированы почти 132 тысячи мигрантов из Кыргызстана

В рамках миграционной амнистии в России смогут легализоваться 131 тысяча кыргызстанцев, совершивших мелкие административные нарушения и часть тех, кто еще находится в "черном списке". Об этом сегодня, 3 апреля, на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Госслужбы миграции Самат Токтоболотов.

- На сайте Государственной службы миграции граждане могут проверить себя в списке тех, кому въезд на территорию Российской Федерации ранее был закрыт по пунктам 4 и 8 ст. 26 ФЗ 114 "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". В результате амнистии у 992 мигрантов, ранее находящихся в "черном списке" появится возможность въехать на территорию России с 1 мая 2019 года. Также в списках на официальном сайте Госслужбы могут проверить себя те мигранты, которые находятся в России незаконно или совершили какие-либо административные правонарушения – их 131 тысяча человек, - отметил Токтоболотов.

В Госслужбе миграции призвали отечественных мигрантов обязательно воспользоваться "миграционной амнистией", которая продлится с 29 марта по 22 апреля 2019 года, и легализовать свое пребывание на территории Российской Федерации.

В настоящее время, по данным ведомства, в России находятся около 650 тысяч мигрантов из Кыргызстана. В "черном списке" на сегодня остаются – 65 тысяч человек.

Для справки:

Обращаться по вопросам миграционной амнистии можно по телефонам: +996 (312) 64 17 64; +996 (312) 65 02 57 (Бишкек); +996 (3222) 2 50 87 (Ош).