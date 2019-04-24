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Директора Новопавловской школы им. Айтматова отстранили от должности

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- Оксана Гут
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Министерство образования и науки КР: В Новопавловской школе-гимназии №1 им. Ч.Айтматова идет проверка.

В ведомстве отметили, что сегодня состоялась встреча статс-секретаря МОН КР Жапаркула Ташиева и заместителя министра надиры Джусупбековой с группой родителей Новопавловской школы-гимназии №1 им. Ч.Айтматова.

Родителям были даны разъяснения, что в настоящее время в школе проводится проверка прокуратурой. Директор школы временно отстранена от занимаемой должности.

Решение по директору будет принято по итогам проверки с учетом мнения всех родителей.

При этом в ведомстве отмечают, что общественный фонд "Развитие" является некоммерческой организацией, которая функционирует в рамках Закона КР "О некоммерческих организациях" и является добровольным объединением граждан.

Напомним, недавно в школе им. Айтматова в селе Новопавловка Сокулукского района прошло масштабное родительское собрание, где в адрес директора учреждения были высказаны претензии как по административной работе, так и по сумме денежных средств, собираемых ежемесячно с учеников.

Организаторы этой акции протеста уверяют, что директор занимается "обдираловкой", при этом состояние самой школы и прилегающей территории, а также уровень знаний учащихся – оставляют желать лучшего.

- Мы хотим снизить оплату. Сейчас за месяц от нас требуют 500 сомов за учебу, 200 - за питание. Даже за вход на мероприятие в актовый зал берут по 100 сомов. Бывает, что в одной семье не один ребенок учится, а четверо. Естественно, родителям тяжело, - аргументируют протестующие.

В редакцию VB.KG пришло несколько сообщений от других родителей учеников той же школы. Они назвали вчерашнее собрание стихийным митингом и выступили в защиту администрации школы.

Редакция обратилась за комментариями в Министерство образования и науки КР. В ведомстве проинформировали, что 15 лет назад при школе по инициативе родителей был создан общественный фонд "Развитие". Членами фонда являются около 60% родителей - порядка двух тысяч человек.

- Решения по бюджетным расходам фонд принимает коллегиально. Из средств фонда оплачиваются расходы на круглосуточную охрану, покупку мыломоющих средств, текущий ремонт, а также по 10 сомов с членов фонда на доплату техническому персоналу (9 человек) за уборку помещений и пришкольной территории. Отчеты фонда каждое полугодие заслушиваются на классных родительских собраниях, заседаниях Совета школы и Попечительского совета, в который входят родительская общественность и депутаты местного кенеша, - передает пресс-служба МОиН.

При этом отмечается, что Министерством образования и науки поручено районному отделу образования в кратчайшие сроки провести общее родительское собрание с руководством общественного фонда "Развитие" для обсуждения всех поднимаемых вопросов.

Для справки:

В школе им. Айтматова села Новопавловка Сокулукского района обучается 4 500 детей при проектной мощности 1300 мест. Строительство дополнительного здания предусмотрено в титуле на текущий год. С прошлого года начата разработка проектно-сметной документации для строительства дополнительного корпуса.

В школе внедряется программа многоязычного образования, ведется активная работа с международными проектами, в том числе по программе "горячего" школьного питания.

Видео встречи родителей с директором.


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URL: https://www.vb.kg/377615
Теги:
Министерство образования, митинг, образование, поборы, Сокулукский район, Чуйская область, школа, Кыргызстан
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