Главный таможенник КР вылетел в Астану. Решит ли проблему?

Председатель Государственной таможенной службы Алмаз Онолбеков и два других чиновника вылетели в столицу Казахстана для проведения переговоров по вопросу передвижения грузов через границы республик. Об этом сегодня, 4 апреля, на заседании Жогорку Кенеша сообщил спикер Дастан Джумабеков.

- Я говорил с правительством по этому вопросу. Мне сообщили, что премьер-министр говорил с премьером Казахстана. Вчера руководитель Таможни и еще два человека вылетели в столицу Казахстана для проведения переговоров, - сказал Дастан Джумабеков.

Депутат Рыскелди Момбеков предложил спикеру самому вылететь в Казахстан и поговорить с казахскими чиновниками. Депутаты поддержали предложение.

Напомним, на КПП "Ак-Тилек-автодорожный" более двух недель наблюдается скопление большегрузных автомобилей. Сложившаяся ситуация объясняется дополнительными проверками на границе, которые ввели власти соседней республики. Таким образом Казахстан пытается бороться с ввозом на свою территорию неучтенных товаров из Китая. В министерстве экономики КР заявили, что действия Казахстана противоречат нормам ЕАЭС.