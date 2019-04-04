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Главный таможенник КР вылетел в Астану. Решит ли проблему?

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- Екатерина Улитина
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Председатель Государственной таможенной службы Алмаз Онолбеков и два других чиновника вылетели в столицу Казахстана для проведения переговоров по вопросу передвижения грузов через границы республик. Об этом сегодня, 4 апреля, на заседании Жогорку Кенеша сообщил спикер Дастан Джумабеков.

- Я говорил с правительством по этому вопросу. Мне сообщили, что премьер-министр говорил с премьером Казахстана. Вчера руководитель Таможни и еще два человека вылетели в столицу Казахстана для проведения переговоров, - сказал Дастан Джумабеков.

Депутат Рыскелди Момбеков предложил спикеру самому вылететь в Казахстан и поговорить с казахскими чиновниками. Депутаты поддержали предложение.

Напомним, на КПП "Ак-Тилек-автодорожный" более двух недель наблюдается скопление большегрузных автомобилей. Сложившаяся ситуация объясняется дополнительными проверками на границе, которые ввели власти соседней республики. Таким образом Казахстан пытается бороться с ввозом на свою территорию неучтенных товаров из Китая. В министерстве экономики КР заявили, что действия Казахстана противоречат нормам ЕАЭС.


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URL: https://www.vb.kg/377623
Теги:
граница, Казахстан, ЕАЭС, Рыскелди Момбеков, Кыргызстан, Алмаз Онолбеков, Дастанбек Джумабеков
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Комментарии
мудрый совет
04.04.2019, 11:06

Депутат Рыскелди Момбеков предложил спикеру самому вылететь в Казахстан и поговорить с казахскими чиновниками. Депутаты поддержали предложение.

Правильно, давно пора проявить свои способности, АША  который мешал работать уже не при делах, что толку сидеть в ЖК горлопанить и штаны протирать, пример следует остальным слугам народа показать. 

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Виктор
04.04.2019, 11:09

Здесь Кыргызстан  прав  как не когда так как со стороны Казахстана нарушения договоров ЕАЭС. И если они не прикротят тогда мы можем подать на них в суд и выиграть. 

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ДЖэки
04.04.2019, 11:15

Этот новый президент Казахстана (младший Назарбаев) делает это просто ради того что бы старший Назарбаев гордился им. Он даже не только Астану переименовал в Нур-Султан но и хочет переименовать все центральные улицы в Казахстане в честь Назарбаева. Боже он просто шлифует за**ицу назарбаева с такой силой что Назарбаев уже должен бежать от него от боли в за**ице. Не удивительно что именно его назначил Назарбаев.

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