В парламенте просят суд проявить гуманность в деле Суталинова

Депутат Жогорку Кенеша Улугбек Ормонов во время пленарного заседания выступил в поддержку осужденного по делу 7 апреля Марата Суталинова.

Улугбек Ормонов отметил, что бывший глава СНБ тяжело болен, его онкологическое заболевание находится в последней стадии.

- Я прошу суд внимательно рассмотреть дело и проявить гуманность к Мурату Суталинову, - сказал депутат.

Напомним, бывший председатель СНБ КР Мурат Суталинов был осужден Военным судом Бишкекского гарнизона по делу о событиях 7 апреля 2010 года. Он получил 20 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

15 февраля Ленинский районный суд Бишкека отказал в досрочном освобождении экс-председателя СНБ КР Мурата Суталинова, несмотря на подтверждение медкомиссии о неизлечимости его болезни.

Об освобождении Суталинова ходатайствуют не только его адвокат, но и представители ГСИН. В поддержку смертельно больного силовика выступают правозащитники, общественные активисты и даже некоторые бывшие и нынешние чиновники.

Следующее рассмотрение дела пройдет в Городском суде Бишкека 9 апреля.