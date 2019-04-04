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В парламенте просят суд проявить гуманность в деле Суталинова

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Улугбек Ормонов во время пленарного заседания выступил в поддержку осужденного по делу 7 апреля Марата Суталинова.

Улугбек Ормонов отметил, что бывший глава СНБ тяжело болен, его онкологическое заболевание находится в последней стадии.

- Я прошу суд внимательно рассмотреть дело и проявить гуманность к Мурату Суталинову, - сказал депутат.

Напомним, бывший председатель СНБ КР Мурат Суталинов был осужден Военным судом Бишкекского гарнизона по делу о событиях 7 апреля 2010 года. Он получил 20 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

15 февраля Ленинский районный суд Бишкека отказал в досрочном освобождении экс-председателя СНБ КР Мурата Суталинова, несмотря на подтверждение медкомиссии о неизлечимости его болезни.

Об освобождении Суталинова ходатайствуют не только его адвокат, но и представители ГСИН. В поддержку смертельно больного силовика выступают правозащитники, общественные активисты и даже некоторые бывшие и нынешние чиновники.

Следующее рассмотрение дела пройдет в Городском суде Бишкека 9 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/377626
Теги:
Мурат Суталинов, приговор, суд, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Ляля
04.04.2019, 11:21

Какая гуманность он планировал разворот в Кыргызстане. Он должен понять что это не хорошо. Но все таки если он и в правду болен можно отпустить его в домашний арест.

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чел
04.04.2019, 12:15

Таких как он больных в тюрьмах навалом, тогда ко всем надо проявлять гуманность. Этому сподвижнику душегубов надо проявить гуманность, а таким же  больным заключенным укравшим курицу сидеть от звонка до звонка, как то не гуманно будет по отношении к ним если Суталинова освободят, и о гуманности не стоит тогда говорить.

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