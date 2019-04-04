Погода
$ 69.81 - 69.92
€ 78.32 - 78.95

Что говорили в парламенте на закрытом заседании по пограничной проблеме?

291  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По итогам закрытого заседания в Жогорку Кенеше о приграничном конфликте с Таджикистаном было подписано постановление. В нем правительству дан четкий план действий. Об этом VB.KG рассказал депутат Исхак Масалиев.

- В постановлении несколько десятков пунктов, которые правительство должно выполнить. Из них можно выделить основные. Первое – это ускорение процесса переговоров по делимитации и демаркации границ, второе – экономическое развитие местности, граничащей с Таджикистаном и третье – это решение социально-экономических вопросов. Сейчас правительство должно продумать свои действия, рассчитать, сколько средств понадобится для реализации поставленных задач, - сказал Исхак Масалиев.

В ближайшее время принятое постановление будет опубликовано.

Другой депутат Ирина Карамушкина в беседе с VB.KG добавила, что проблема приграничных конфликтов куда глубже, чем кажется на первый взгляд.

- Через неописанные участки границы проходит контрабанда грузов, в том числе с нашей территории. "Крышуют" маршруты люди в погонах, и их имена хорошо известны властям. Известны дворы и дороги, по которым идут грузы. Но, видимо, не хватает политической воли закрыть контрабндные маршруты, - сказала Карамушкина.

Она добавила, что о грядущем конфликте предупреждали местные жители, но органы местной власти, пограничники и высокопоставленные чиновники "проморгали" нужный момент и допустили столкновения.

- Сейчас власти продолжают переговоры с таджикской стороной, чтобы закрыть целый комплекс нерешенных проблем, - заключила депутат.

Напомним, 13 и 14 марта в приграничной с Таджикистаном территории произошли столкновения местных жителей двух республик. Причиной конфликта послужило начатое кыргызскими властями строительство дороги. В результате столкновения погибли два человека с таджикской стороны еще несколько пострадавших с обоих сторон были госпитализированы с травмами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377630
Теги:
граница, правительство, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Ирина Карамушкина, Исхак Масалиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  