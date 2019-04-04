Что говорили в парламенте на закрытом заседании по пограничной проблеме?

По итогам закрытого заседания в Жогорку Кенеше о приграничном конфликте с Таджикистаном было подписано постановление. В нем правительству дан четкий план действий. Об этом VB.KG рассказал депутат Исхак Масалиев.

- В постановлении несколько десятков пунктов, которые правительство должно выполнить. Из них можно выделить основные. Первое – это ускорение процесса переговоров по делимитации и демаркации границ, второе – экономическое развитие местности, граничащей с Таджикистаном и третье – это решение социально-экономических вопросов. Сейчас правительство должно продумать свои действия, рассчитать, сколько средств понадобится для реализации поставленных задач, - сказал Исхак Масалиев.

В ближайшее время принятое постановление будет опубликовано.

Другой депутат Ирина Карамушкина в беседе с VB.KG добавила, что проблема приграничных конфликтов куда глубже, чем кажется на первый взгляд.

- Через неописанные участки границы проходит контрабанда грузов, в том числе с нашей территории. "Крышуют" маршруты люди в погонах, и их имена хорошо известны властям. Известны дворы и дороги, по которым идут грузы. Но, видимо, не хватает политической воли закрыть контрабндные маршруты, - сказала Карамушкина.

Она добавила, что о грядущем конфликте предупреждали местные жители, но органы местной власти, пограничники и высокопоставленные чиновники "проморгали" нужный момент и допустили столкновения.

- Сейчас власти продолжают переговоры с таджикской стороной, чтобы закрыть целый комплекс нерешенных проблем, - заключила депутат.

Напомним, 13 и 14 марта в приграничной с Таджикистаном территории произошли столкновения местных жителей двух республик. Причиной конфликта послужило начатое кыргызскими властями строительство дороги. В результате столкновения погибли два человека с таджикской стороны еще несколько пострадавших с обоих сторон были госпитализированы с травмами.