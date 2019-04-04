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Чиновники Минобразования неплохо нажились на выпуске учебников

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- Екатерина Улитина
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При изготовлении учебников для 5-х классов должностные лица Министерства образования допустили финансовые нарушения на сумму более 13 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного органа, 1 августа 2017 года должностные лица Министерства образования провели конкурсные торги на тиражирование учебников для школ с кыргызским, русским и узбекским языками обучения по "Английскому языку для 5 класса", за счет средств республиканского бюджета. Тогда как, в рамках проекта Всемирного банка на 2017 год на тиражирование этих учебников уже были выделены деньги, в размере 2 млн 735 тысяч 772 долларов США.

- Кроме этого, без проведения мониторинга цен, определена необоснованно завышенная стоимость услуг по тиражированию учебников, а также незаконно установлены требования к участникам конкурса о включении стоимости гонораров авторам книг. Тогда как, в рамках вышеупомянутого проекта при разработке новых учебников по английскому языку для 3, 4, 5 и 6 классов на общую сумму 103 514 долларов США уже были произведены выплаты за счет средств проекта, и обладатели авторских прав передали исключительные имущественные авторские права МОиН КР на неограниченный срок, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Следователи выяснили, что гонорары были начислены компаниям ОсОО "П" и ОАО "У". При этом, эти ОсОО фактически не выплачивали авторам гонорары. Вследствие чего за счет бюджетных средств поставщикам были излишне выплачены денежные средства на общую сумму 1 884 000 сомов.

- Следует отметить, что ненадлежащее исполнение должностными лицами МОиН КР возложенных обязанностей, привело к неэффективному использованию бюджетных средств на общую сумму 13 174 200 сомов, а также не взысканы с поставщиков штрафные санкции на сумму 427 942 сомов за несвоевременную доставку учебников до районных и городских отделов образования. В результате чего, интересам государства причинен материальный ущерб, - сообщает прокуратура.

По результатам проверки, ввиду наличия в действиях должностных лиц МОиН КР, признаков преступлений, предусмотренных ч.4 ст.320 (злоупотребление должностным положением) и ч.2 ст.234 (нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров) УК Кыргызской Республики Генеральной прокуратурой республики, данный факт зарегистрирован в ЕРПП для дальнейшей организации досудебного производства.

Напомним, в сентябре в школы стали поступать новые учебники для 5-6 классов. Уже через несколько дней в них обнаружили множество ошибок.


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URL: https://www.vb.kg/377631
Теги:
Генеральная прокуратура, Министерство образования, Кыргызстан, уголовное дело, учебники
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