Милиционер и восемь сообщников задержаны за убийство

По подозрению в убийстве задержан сотрудник милиции. Информацию VB.KG подтвердили в УВД Чуйской области.

По данным правоохранительных органов, убийство было совершено еще в феврале. Тело мужчины с множественными травмами было найдено в поле в селе Боролдой. По горячим следам удалось задержать одного подозреваемого. В ходе следствия выяснилось, что причастных к преступлению больше.

- Всего было задержано 9 человек, в том числе сотрудник МВД. В отношении них избрана мера пресечения – арест, - сказали в пресс-службе УВД Чуйской области.

В милиции не стали уточнять место службы задержанного правоохранителя.

Напомним, VB.KG узнало об этом убийстве из собственных источников. 1 февраля примерно в 17:15 часов в дежурную часть ОВД Кеминского района поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины на одном из полей, расположенных в селе Боролдой. Убитым оказался ранее судимый 27-летний местный житель Н.У. Родственники с самого начала настаивали, что убивал не один человек, а группа. В милиции эту информацию не подтвердили. По подозрению в убийстве был задержан 24-летний односельчанин убитого.

По предварительной версии досудебного производства, убийство совершенно на почве неприязненных отношений между убитым и задержанным.