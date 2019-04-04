В МВД рассказали, чем сейчас занимаются кримавторитеты Кыргызстана

Все криминальные авторитеты и известные члены ОПГ Кыргызстана находятся под жестким контролем МВД. Об этом в интервью изданию Багыт.kg заявил начальник 3-го управления Службы криминальной службы МВД Азамат Токтоналиев.

Представитель СКС МВД дал понять, что по этой причине активность ОПГ в Кыргызстане снизилась по сравнению с прошлыми временами. В качестве доказательства своих слов он подробно рассказал, кто из криминальных авторитетов чем занимается.

- Камчы Кольбаев в настоящее время не замечен в каких-либо криминальных делах. Он сейчас со своими доверенными людьми занят строительством "этногородка". В этом направлении он и работает все время. Хотя, как только ловят какого-либо члена ОПГ, люди сразу начинают думать, что это человек Кольбаева. Чтобы криминогенная ситуация в стране не усилилась, мы проводим все превентивные меры. В отношении Кольбаева за последнее время не поступало никаких жалоб, - пояснил Токтоналиев.

В СМИ писали про конфликт между Кольбаевым и Кадыром Досоновым по кличке "Дженго". Что вы можете по этому поводу сказать?

Мы тоже читали об этом в СМИ, но это неправда. Никакого конфликта между ними мы не наблюдали. Досонов же с самого начала вместе с Кольбаевым. В свое время они даже вместе убегали. Сам Досонов после освобождения проживает в Оше. За последние 2 года только 3 раза был в Бишкеке. Он находится под нашим жестким контролем.

Что вы можете рассказать про Максата Абакирова по кличке "Водолаз"?

- Абакиров также не замешан в каких-либо криминальных делах. Возле него не замечены какие-либо члены ОПГ. Он со своей малой родины, села Комсомол Иссык-Кульской области, практически не выезжает. Большей частью занимается сельским хозяйством. Воспитывает сына. В Бишкек 1-2 раза в месяц приезжает.

Где сейчас находится Алмазбек Сулайманов по кличке "Лимонти"?

- Лимонти сейчас сидит в тюрьме. Его срок заключения закончится в 2032 году.

Чем сейчас занимается Алмаз Бокушев?

- Бокушев отошел от криминальных дел и много лет занимается поддержкой спорта. Хотя некоторые его ребята продолжили криминальный путь.

Про Эркина Мамбеталиева (бывший телохранитель Атамбаева, - прим. ред.) что-нибудь известно?

- Он живет спокойно. Занят своими делами. Насколько мне известно, он бизнесмен.

Говорят, что Улан Токтосунов по кличке "Сакал" находится под влиянием Азиза Батукаева. Можете это подтвердить?

- Вначале своего пути он был под влиянием Алмаза Бокушева. Насчет Батукаева нет никаких доказательств, и поэтому ничего сказать не можем.

От редакции VB.KG отметим, что Улан Токтосунов в настоящее время отбывает заключение в Кыргызстане. В декабре 2015 года он был задержан в аэропорту "Манас" по прилету из Турции. Он подозревался в убийстве члена ОПГ Дамирбека Сапарбекова. В начале марта этого года Бишкекским городским судом было принято решение пересмотреть его дело в связи с введением нового кодекса.

В целом, у Батукаева осталось влияние в Кыргызстане?

- Нет, в Кыргызстане никакого его влияния не осталось. Возможно, его бывшие соратники распространяют здесь такие разговоры. После того, как он выехал из Кыргызстана, он был задержан в Чечне за ношение оружия. Позже его судили за ДТП со смертельным исходом. Он выйдет где-то в 2021 году.

Продолжают ли известные лидеры ОПГ заниматься рэкетом, когда бизнесмены им ежемесячно отмечаются?

- Такое явление было до 2012 года. На сегодня такого почти нет. Так как все они под нашим пристальным контролем. Также члены ОПГ как раньше не занимаются грабежами и тому подобным. В основном они сейчас занимаются мошенничеством. Возьмут деньги в долг или с кем-то начнут дело, а потом кидают. Одним словом, они нашли более легкий и успешный способ заработка. Но по любому из этих преступлений мы сразу принимаем меры.

В заключании начальник 3-управления СКС МВД привел статистические данные, согласно которым в Кыргызстане состоят на оперативном учете около 150 членов ОПГ.