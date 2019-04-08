Отчет правительства в ЖК: Устоит ли кабмин Абылгазиева?

Депутаты Жогорку Кенеша, напомним, утвердили предварительную дату рассмотрения ежегодного отчет правительства. Так, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев должен будет отчитаться о своей деятельности до конца апреля. Чего ждать от грядущего заседания? Станет ли оно роковым для действующего кабмина или его отдельных членов? Редакция VB.KG решила узнать мнение у независимых политологов.

Стоит отметить, что разговоры об отставке самого премьера идут с начала 2019 года. В частности, парламентарии высказывались довольно резко в адрес правительства из-за недостаточной работы в сфере экономики и инвестиций, нерешенных проблем фермеров, которые не смогли реализовать свою продукцию, скандалов в Министерстве образования по поводу качества школьных учебников и в Министерстве здравоохранения по поводу покупки "Джипа", увеличения происшествий с участием сотрудников МВД и многого другого. В марте появились еще несколько довольно серьезных поводов для критики – разразился очередной конфликт на границе с Таджикистаном. Урегулировать его власти не могли несколько дней. И сразу несколько депутатов заявив, что вице-премьер-министр Жениш Разаков причастен к таджикской разведке, потребовали его отставки. Следом – начались проблемы на границе с Казахстаном, где с 19 марта простаивают и несут ущерб наши грузовые перевозчики.

В том, что депутаты Жогорку Кенеша критикуют работу правительства – нет ничего нового, говорит VB.KG политолог Марат Казакпаев. А вот то, что нотки критики в адрес кабмина Абылгазиева появились и в словах президента, это уже о чем-то говорит, считает он.

- Критика была и есть сейчас. Многие давно гадают, когда снимут Абылгазиева. Но изначально планировалось, что этот премьер должен работать долгосрочно. Поэтому сейчас для него главное самому прийти на заседание парламента, стойко выдержать критику и ответить на нее лично. Ведь многие депутаты тем и недовольны, что Мухаммедкалый Абылгазиев не приходит на заседания комитетов. Депутаты и народ должны услышать четкие ответы по приграничному конфликту. Что касается Жениша Разакова, то ГКНБ же уже проверил, что он никакой ни агент Таджикистана, поэтому, думаю, вопрос его отставки закрыт. Задачи снять премьер-министра также не стоит. Так что Абылгазиев устоит в должности, - поделился мыслями Казакпаев.

Он же подчеркнул - чтобы обвинения от депутатов не звучали голословно, им (парламентариям) для конструктивного диалога тоже нужно подготовиться к отчету правительства. Кардинальных изменений в составе исполнительной власти не предвидится, уверен еще один политолог Бекбосун Борубашов.

- Проблем много, поводов для критики достаточно. Конечно, депутаты кого-то пожурят, кому-то пальцем пригрозят, может даже кого-то из ведомств снимут. Но главная проблема – что правительство новое, а система не меняется. Жогорку Кенеш должен помнить, что сам формировал этот состав кабмина. И за все недочеты и недоработки должен нести такую же ответственность. Поэтому не важно, кого снимут, важно, чтобы нашли пути решения устоявшихся в стране проблем, - резюмировал Борубашов.

Напомним, 5 апреля на заседании правительства премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев призвал чиновников начать готовиться к годовому отчету в Жогорку Кенеше. В связи с чем даже запретил членам кабмина выезжать в ближайшие несколько недель в командировки.

Абылгазиев отметил, что рассмотрение итогов деятельности исполнительной власти за 2018 год парламентскими комитетами начнется уже на следующей недели.