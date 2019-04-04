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Бакиевский министр юстиции решил "кинуть" своего партнера?

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- Елена Цой
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Крайне любопытное дело должно рассматриваться на днях в Верховном суде – один из фигурантов, экс-министр юстиции, неоднократно оскандалившийся Марат Кайыпов.

К сожалению, дело для нашей республики банальное – один из участников совместного предприятия не собирается выполнять обязательства перед партнером. Речь идет об элитной недвижимости и миллионах сомов. А ответчик по этому делу – упомянутый экс-министр юстиции Марат Кайыпов.

История эта берет начало с 2006 года, когда верный соратник Курманбека Бакиева, занимая министерскую должность, постановлением Чон-Арыкского айыл окмоту за некие мифические заслуги, вместе с супругой Еленой Кайыповой получили 2 участка по 6 соток в одном из не просто престижных, а, можно сказать, самом крутом районе Бишкека – возле Госрезиденции Ала-Арча, прямо напротив этнопоселка Манас-Айылы.

Нужно ли говорить, что действительно нуждающимся в земельных участках подобная щедрость от властей и не светит. О заслугах Марата Таштановича мы упомянем позже.

Но вот этот участок – полученный Кайыповым в 2006 году, практически и стал яблоком раздора между экс-главой Минюста и компанией ОсОО "Бишкек Премиум Сити".

Суть в том, что в 2013 году между бывшим чиновником и этой компанией был заключен договор, согласно которому Кайыпов предоставляет участок, а "Бишкек Премиум Сити" строит два жилых комплекса. Каждому из участников соглашения отходило по несколько квартир в элитных домах. При этом компания-застройщик, соответственно, должна была построить эти два дома за счет собственных или привлеченных средств и, соответственно, сдать жилые комплексы в эксплуатацию.

А Кайыпов должен был предоставить застройщику доверенность для, собственно, сдачи в эксплуатацию домов, и, помимо этого, провести "перенос" красной линии для обеспечения каждого из жилых комплексов обязательного участка для детской площадки и парковочной зоны. Но, как говорится, что-то пошло не так.

Вот, что говорится о конфликте двух сторон в судебных документах. Приведем несколько выдержек:

"Кайыпов, войдя в доверительные отношения под разными предлогами уклонялся от выдачи доверенности, и выдал такую доверенность своему сыну Кайыпову Эмилу Маратовичу, в связи с чем разрешение на строительство было выдано именно на его имя, тем самым Кайыпов умышленно препятствовал застройщику выполнять пункт 2.6.1. Договора о сотрудничестве от 10 декабря 2013 года.

Помимо этого, застройщик не имел никакой возможности самостоятельно и своевременно получать все необходимые документы, включая акт государственной приемки в эксплуатацию, который также был предоставлен в срок, однако Кайыпов акт не подписывал 40 дней, и таким образом умышленно препятствовал исполнению застройщиком своих обязательств. И самое интересное, подписав собственноручно Акт приема в эксплуатацию, Кайыпов стал единоличным владельцем всех 12 квартир, тогда как этот акт,по договору должен был подписать застройщик. Все эти действия Кайыпова привели к тому, что застройщику пришлось выплачивать неустойку своим дольщикам, т.к. благодаря Марату Таштановичу все сроки строительства затянулись, и от восьми дольщиков посыпались угрозы обращения в суд.

Суд постановил, что несмотря на неисполнение своих обязательств Кайыповым, застройщик, согласно условиям договора, полностью исполнил все обязательства перед собственником, своевременно построил жилой комплекс, передал в полном объеме и надлежащим образом собственнику всю его долю по акту приема-передачи, и понес материальные расходы по получению всех разрешительных документов на строительство Жилого комплекса. Однако собственник, в обход получив свою долю в полном объеме, отказывается передать путем подписания акта-приема часть доли застройщика в виде одной из квартир в жилом комплексе, которую оценили в 7 222 000 сом. Именно эти средства и легли в основу искового требования застройщика по возмещению упущенной выгоды, которые застройщик отсудил в судах двух инстанции.

Но Кайыпов не был бы "лучшим юристом Кыргызстана" (по версии бакиевских времен), если бы не попытался отбиться от всех претензий и не перетянуть на свою сторону мнение Фемиды. И хотя суды первой инстанции удовлетворили (частично, но в большей степени) иск ОсОО "Бишкек Премиум Сити", экс-глава Минюста исполнять судебные решения не собирается.

Вообще, конечно, очень интересный вопрос, на каком основании Кайыпов вообще получил эти участки? И не без помощи ОсОО "Бишкек Премиум Сити" превратил в 4 элитных квартиры общей площадью более 450 квадратных метров, а участок, на котором по утвержденному плану должны быть детская площадка и парковка, присвоил себе. Тем самым оставив жильцов без прилегающего участка. Возможно, и на этот вопрос мы дадим ответ.

К слову, при Бакиеве Марат Кайыпов возглавлял Министерство юстиции дольше других министров – три года. Но был отправлен в отставку после трагедии, разыгравшейся в августе 2008 года в исправительной колонии №16. Тогда, отметим, ГУИН подчинялся именно Минюсту (сейчас ГСИН подчиняется непосредственно правительству в лице премьер-министра – ред.).

Тогда, 14 августа, пожизненно осужденный Адышев, находясь еще и в состоянии алкогольного опьянения, нанес начальнику отряда, младшему лейтенанту Аденову ножевые ранения. Пострадавший скончался по дороге в больницу, не приходя в сознание. Но на этом осужденный не остановился, и вместе с другими осужденными также нанес ножевые ранения другому прибывшему на место происшествия начальника колонии Джуматаеву. Он также скончался по дороге в больницу, не приходя в сознание.

В результате противостояния также погибли и сам зачинщик – Адышев, еще один заключенный.

После произошедшего между министром юстиции Кайыповым и тогда руководителем ГУИН Эрнстом Исаевым начался конфликт.

"… одним из главных виновных в убийстве двух офицеров системы ГУИН министр юстиции назвал Эрнста Исаева. Последний в долгу не остался и обвинил Марата Кайыпова в организации покушения на его жизнь и прочих прегрешениях. Впрочем, последние нападки начальника ГУИН вряд ли сыграли в отставке министра сколько-нибудь значимую роль, достаточно оказалось инициирования им создания комиссии, которой президент страны велел разобраться в некоторых моментах деятельности Марата Кайыпова. В частности, членов комиссии, возглавляемой заведующим отделом обороны и безопасности администрации президента КР Маратом Кошоевым, интересовала степень причастности министра к допущению массовых волнений в исправительном учреждении № 16, финансово-кадровая политика министра, а также то, имел или не имел место факт сбыта главой Минюста черного металла из учреждений пенитенциарной системы", - писала тогда "Комсомольская правда в Кыргызстане".

Было также отмечено, что "по итогам этого на удивление быстро завершившегося расследования, которые почему-то перед широкими массами озвучены не были, министра юстиции и сняли с занимаемой им должности. Правда, та же участь, как уже отмечалось, постигла и Эрнста Исаева, что президент Курманбек Бакиев прокомментировал как попытку спасти авторитет государства от постоянных пересудов, вызываемых публичным выяснением отношений между двумя чиновниками".

Также Марат Кайыпов вошел в историю предложением легализовать многоженство. Пикантность ситуации придавало то, что сам он – будучи "женатым", с четырьмя детьми, по документам проходил как "холостяк". Общественность тогда обвинила Кайыпова, что законодательная инициатива – ни что иное, как попытка угодить своему патрону – Курманбеку Бакиеву, чтобы "легализовать" его вторую молодую жену.

Вот такая богатая на события "карьерная" история. Теперь к ней прибавился и новый эпизод. Редакция VB.KG будет наблюдать, какое завершение будет у этого "элитного" конфликта. И сможет ли Кайыпов, по старой привычке, воспользоваться "телефонным правом" для давления на судей…


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URL: https://www.vb.kg/377647
Теги:
Бишкекглавархитектура, Министерство юстиции, Верховный суд, земельный участок, недвижимость, строительство, суд, конфликт, Кыргызстан, Марат Кайыпов, Курманбек Бакиев
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