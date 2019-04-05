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В Бишкеке ребенок погиб, выпав из окна этажки

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- Оксана Гут
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В Бишкеке поздно вечером 4 апреля из окна многоэтажки 5-го микрорайона выпал ребенок. Информацию о происшествии подтвердили VB.KG в Центре экстренной медицины. Сотрудники Скорой помощи доставили пострадавшего в больницу. Однако, как позже выяснилось, ребенок умер.

Пресс-служба Минздрава уточнила, что мальчик 11-ти лет скончался из-за травм, не совместимых с жизнью, по дороге в больницу.

В пресс-службе МЧС КР отметили, что сообщение о несчастном случае к ним не поступало.

По последним данным ГУВД Бишкека, по факту смерти подростка, выпавшего с окна многоэтажки, начато досудебное производство.

Как стало известно, 4 апреля примерно в 21:50 часов в Дежурную часть УВД Октябрьского района Бишкека поступило сообщение, что в 5-м микрорайоне с 7 этажа многоэтажного дома упал подросток.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа УВД Октябрьского района. Возле многоэтажного дома на земле был обнаружен Б.А. 2007 г.р., который выпал из окна 7 этажа. Также на место происшествия была вызвана "Скорая помощь". Бригада медиков повезла Б.А. в бессознательном состоянии в 3-ю детскую городскую клиническую поликлинику в отделение реанимации.

Но несмотря на оказанную первую медицинскую помощь и усилия врачей, направленные на спасение жизни, мальчик от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался, не приходя в сознание.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные действия и назначены соответствующие экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/377650
Теги:
Минздрав, МЧС, скорая помощь, несовершеннолетние, несчастный случай, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, больница, погиб ребенок
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