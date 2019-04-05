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Страшное ДТП. Погибли мать, отец и дети трех и пяти лет

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- Оксана Гут
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На Иссык-Куле 5 апреля в результате ДТП погибла целая семья. Об этом сообщает начальник пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По данным ведомства, сегодня примерно в 00.30 в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение, что возле села Бактуу-Долоноту столкнулись две автомашины.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что на 84 км автодороги Балыкчы – Ананьево – Каракол 42-летний житель Чуйской области К.М. на автомашине "Фольксваген-Гольф-3", направляясь с востока на запад, столкнулся с направлявшейся по встречной полосе автомашиной "Тойота-Ист" под управлением 56-летнего жителя Тюпского района Д.Ш.

В результате столкновения водитель автомашины "Фольксваген-Гольф-3", а также ехавшие с ним пассажиры - 41-летняя супруга С.Д. и двое сыновей трех и пяти лет М.Э. и М.Т. от полученных травм скончались на месте происшествия.

Другие пассажиры - 37-летняя К.М. и дочь водителя - 6-летняя М.Н. с различными телесными повреждениями были госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы. Также была госпитализирована пассажирка "Тойота-Ист" Б.З.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков, начато досудебное производство. Назначены соответствующие экспертизы. Ведутся следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/377652
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, погибшие, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, пострадавшие, больница, погиб ребенок, Сталбек Усубакунов, УВД
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