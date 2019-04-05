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Жениш Разаков будет судиться с депутатами, которые назвали его шпионом

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- Бакыт Стамов
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Вице-премьер-министр Жениш Разаков намерен подать в суд на некоторых депутатов Жогорку Кенеша, которые на заседаниях парламента заявляли, что он является агентом таджикских спецслужб. Об этом госчиновник заявил в интервью изданию govori.tv.

По его словам, народные избранники распространяют фейковую информацию.

- Я 19 лет в Баткене проработал, пройдя путь от сотрудника милиции до губернатора. Также мне приходилось участвовать в борьбе с международным терроризмом. Для меня честь офицера превыше всего. Я никогда не соглашусь с решениями, которые противоречат интересам Кыргызстана. Согласно нашему исследованию, первоначально эту информацию стал распространять якобы один певец из Таджикистана, при этом этот персонаж оказался вымышленным. Это я выяснил еще в 2014 году, затем в 2016 году, когда стал вице-премьер-министром. И вот теперь опять появилась такая информация. Я уже по этому поводу разговаривал со специалистами, и они мне подтвердили, что это фейк, одновременно посоветовав мне не обращать внимания на подобные вещи. Но некоторые депутаты Жогорку Кенеша почему-то подняли эту тему. И это является пустой клеветой, которая задевает не только мою честь, но и моей семьи и моих близких. По этой причине на этих народных избранников я намерен подать в суд. Потому что некоторые люди, слушая их, сделали неправильные выводы в отношении меня., - сказал он.

Также вице-премьер-министр обратился в ГКНБ с заявлением, чтобы в отношении распространителей фейковой информации приняли меры.

- Даже когда первый раз появилась это информация, коллеги и друзья говорили мне, чтобы я сделал официальное заявление, что это неправда. Но я им говорил, кому конкретно я должен что-либо доказывать? У меня нет никаких оснований оправдываться. Я 19 лет работал в Баткене. Спросите местных людей, как я работал, что конкретного сделал. Оправдываться же перед кем-либо я не буду. В отношении тех людей, которые распространяют подобного рода фейки, я написал заявление в ГКНБ, - добавил Жениш Барпиевич.


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URL: https://www.vb.kg/377654
Теги:
Баткенская область, Жениш Разаков, ГКНБ, суд, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Бакыт
05.04.2019, 11:10

Правительство которая приходит во власть, проверяет каждого сотрудника я думаю. Закономерно что он подает в суд за клевету и за дезинформацию. Это фейковые  тролли Атамбаева и других распространяют информации чтобы народ потерял доверия в правительство.

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Грамотей
05.04.2019, 11:13

Молодец Разаков нечего в ответ не сказал и подал в суд вот что значит голова. Он не применно победит в суде так как его обвинили в шпионстве и это очень большой вред в его авторитет. 

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