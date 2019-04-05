Глава кабмина устроил энергетикам разнос за плохую работу

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подверг жесткой критике руководителей энергетического сектора за недостатки в работе. Свое недовольство глава кабмина озвучил в ходе очередного заседания Правительства Кыргызской Республики, на котором рассматривались итоги прохождения осенне-зимнего отопительного сезона 2018-2019 года и подготовка к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года.

С информацией по данному вопросу выступили председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Эмиль Осмонбетов и председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Азамат Абдыкадыров.

Глава Правительства заявил, что каждый год озвучивается одна и та же информация, не содержащая в себе предложения по проведению эффективных реформ и решению актуальных проблем.

"Энергетическая отрасль - ведущая отрасль нашей экономики. В течении 40 минут мы слушали доклады двух руководителей отрасли, не содержащих никакой конкретики. Из года в год озвучиваете одни и те же проблемы. Эту сказку мы слышим уже на протяжении 20 лет. При этом никаких действенных шагов по исправлению ситуации в лучшую сторону нет. При этом энергетическая отрасль - краеугольный камень отечественной экономики. Начните работать и организуйте изготовление электросчетчиков. Надо поддерживать отечественное производство, а не импортировать продукцию – те же провода и линии электропередач, трансформаторы и счетчики. На этом же можно зарабатывать. У вас 1,4 млн абонентов, неужели нельзя произвести такое же количество счетчиков, не привозя их из других стран. Разве сложно организовать производство указанной продукции здесь, в нашей стране?", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

После чего Премьер-министр потребовал проводить открытую разъяснительную работу среди населения относительно формирования тарифов.

"Гражданам неясно, как происходит формирование тарифов и из чего они состоят. Вы же пользуетесь услугами компаний-посредников, которые делают на этом деньги. Вот вы говорите - образован долг в 4,5 млрд сомов. На экспорте электроэнергии собираетесь заработать 1 млрд сомов, а остальные 3,5 млрд разве должны платить налогоплательщики? В 2028 году нужно будет начать выплачивать по 10 млрд сомов в год за полученные ранее кредиты для энергетического сектора. Такими темпами мы не сможем этого сделать. Поэтому, выступая здесь, нужно говорить о том, что ожидает отрасль в перспективе. Например, сейчас идут работы по реконструкции ряда крупных энергетических объектов. Вы должны говорить о том, насколько будет увеличен объем электроэнергии и сколько отрасль сможет заработать, в том числе и для своего развития", - сказал он.

Мухаммедкалый Абылгазиев еще раз подчеркнул, что энергетика является локомотивом отечественной экономики, которая оказывает большое влияние на формирование доходной части бюджета, из которой выплачивается заработная плата работникам бюджетной сферы.