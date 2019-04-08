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Дешевого дизеля из Казахстана не будет. Соседи ввели запрет

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- Екатерина Улитина
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Дешевый дизель из Казахстана в ближайшие месяцы не поступит на рынок Кыргызстана. Это связано с тем, что договор о беспошлинных поставках между Кыргызстаном и Казахстаном так и не был подписан. Более того, с сегодняшнего дня в Казахстане вступил в силу мораторий на полгода на вывоз дизельного топлива с территории республики.

Напомним при этом, что переговоры о беспошлинных поставках ГСМ между нашими республиками начались в июле прошлого года. Кыргызстанцы с нетерпением ждали подписания, так как в Казахстане литр топлива стоит на 9-16 сомов дешевле.

Почему же подписать долгожданное соглашение так и не удалось? В Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования, который проводил переговоры, на вопрос VB.KG отвечать отказались.

Однако, несмотря на запрет Казахстана и рост цен на ГСМ в России, в этом месяце стоимость бензина в Кыргызстане не изменится, а дизель может подорожать всего на 1-1,5%, предупреждают в Ассоциации нефтетрейдеров. Но речь идет только о легальном рынке. В Кыргызстане же, совершенно не секрет, прекрасно налажен поток "серого" топлива через границу Казахстана.

- Имеющиеся в Казахстане излишки нефтепродуктов импортируются на территорию Кыргызстана в скрытом виде без официального контроля и уплаты налогов. Считаем наиболее эффективным перевести неконтролируемый импорт нефтепродуктов из Казахстана в легальное русло путем открытия официального экспорта на основе соглашения о беспошлинных поставках нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Кыргызстан, - говорят в Ассоциации.

При этом в Министерстве экономике в беседе VB.KG информацию о "сером" импорте казахстанского топлива опровергли, назвав проблему надуманной.

- Небольшие объемы бензина и дизеля, которые не влияют на общую картину, возможно завозят. Но мы не можем помешать водителям заправлять машины в Казахстане и брать с собой несколько канистр бензина. Но даже эти факты носят единичный характер. Нельзя говорить о массовости этого явления, - уверен руководитель межрегионального управления Министерства экономики Зайнидин Жумалиев.

Отметим, с сегодняшнего дня, в Казахстане действует запрет на вывоз дизельного топлива. Меры приняты в связи с опасениями, что в разгар весенне-полевых работ в стране может образоваться дефицит топлива из-за его бесконтрольного вывоза.


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URL: https://www.vb.kg/377665
Теги:
граница, ГСМ, Казахстан, контрабанда, мораторий, правительство, промышленность, сельское хозяйство, импорт, Кыргызстан, бензин, таможня, цены на бензин, ГТС, Минэкономики
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