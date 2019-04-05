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Торговая война. Казахстан не согласен, что нарушает нормы ЕАЭС

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- Екатерина Улитина
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Казахстан не согласен заявлением кыргызских властей, в котором их обвинили в нарушениях норм Евразийского экономического союза. Позицию Казахстана в связи с ситуацией с застоем грузов из Кыргызстана на контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек-автодорожный" на пресс-конференции выразил исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Куат Рахимов.

- Не согласен, что нарушаем. У нас есть опасения, что кто-то не в полной мере осуществляет свои функции. Мы запретов и ограничений не выставляем, лишь требуем, чтобы грузы соответствовали документам, – заявил Рахимов.

По словам представителя Минфина соседней республики, введенные с 27 марта дополнительные меры контроля грузов на границе с Кыргызстаном связаны экономической безопасностью.

- Возникают вопросы по уплате косвенных налогов. Например, товары заявляются транзитом из Кыргызстана в Россию, но по факту они не перемещаются по территории страны, полностью "растворяясь" на рынках наших. Поэтому вопрос взыскания косвенных налогов остается, - заявил чиновник.

Еще одна проблем- транспортные накладные.

- В накладных указываются одни товары, а по факту совсем другие. То есть занижается количество товара, их стоимость, объем. Помимо этого много вопросов, касающихся заявления самих товаров. У нас есть опасения, что заявляются не те товары, которые перемещаются, и потом они в дальнейшем перемещаются на рынке наших коллег по ЕАЭС, - разъяснил он.

Куат Рахимов также рассказал, что было две встречи с представителями таможенной службы Кыргызстана.

- Договорились, что все контрольные мероприятия будем проводить совместно. Наши опасения в части того, что есть занижение стоимости и вероятность недостоверного декларирования, признаны. Они проведут работу эту у себя. Есть полное взаимопонимание в этом вопросе. Последняя встреча была вчера, они провели большую работу с перевозчиками, думаю, что сложившаяся ситуация на границе в ближайшее время стабилизируется, - рассказал Рахимов.

Напомним, на КПП "Ак-Тилек" на протяжении последней недели скапливается очередь из большегрузных автомобилей. Все грузы тщательно досматривают представители госорганов Казахстана. Министерство экономики КР заявило о нарушении требований ЕАЭС о свободном передвижении товаров внутри Союза.


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URL: https://www.vb.kg/377667
Теги:
граница, грузоперевозки, Казахстан, контрабанда, правительство, Россия, ЕАЭС, Кыргызстан, таможня, ГТС, Минэкономики
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