Опрос VB.KG: Что для бишкекчан значит день 7 апреля?

7-го апреля Кыргызстан отмечает девятую годовщину Дня народной апрельской революции.

Знаменательная дата с 2016 года является официальным выходным нерабочим днем.

Этот день традиционно отмечается во всех областных и районных центрах страны с проведением театрализованных представлений и концертов отечественных артистов.

И, конечно же, 7-го апреля проходят и траурные мероприятия в память о жертвах революции.

Напомним, по официальным данным, во время массовых беспорядков, которыми сопровождалась смена правящего режима Курманбека Бакиева, были ранены более 1500 граждан, погибли 84 человека. Они похоронены на территории мемориального комплекса "Ата-Бейит". Всем им присвоены звания героев народной апрельской революции. Всего такие звания получили чуть менее семисот кыргызстанцев.

О статусе и значении апрельских событий 2010 года долгое время спорили эксперты и ученые. Но так или иначе, 7 апреля считается праздничным днем, символизируя победу народа в борьбе за демократию с узурпаторами власти.

Редакция VB.KG обратилась к бишкекчанам с вопросом, а что для них значит этот день календаря. И, главное, изменилась ли их жизнь к лучшему спустя 9 лет после революции.