Еще одно ДТП на Иссык-Куле. Пострадал ребенок (ВИДЕО 18+)

В Facebook появилось видео с места ДТП. Автор поста указывает, что авария произошла сегодня на Иссык-Куле. Столкнулись судя по всему "Фольксваген Гольф" и "БМВ".

На кадрах в искореженном "Гольфе" на водительском сидении полулежит молодой мужчина, о его состоянии ничего не сообщается.

В "БМВ" на пассажирском сиденье сидит мужчина с ребенком на руках. Мальчик лет 5-6 кричит от боли.

О других пострадавших и виновниках ДТП ничего не сообщается.

Пресс-служба ГУВД Иссык-Кульской области пока недоступна для комментариев.