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Еще одно ДТП на Иссык-Куле. Пострадал ребенок (ВИДЕО 18+)

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- ВБ
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В Facebook появилось видео с места ДТП. Автор поста указывает, что авария произошла сегодня на Иссык-Куле. Столкнулись судя по всему "Фольксваген Гольф" и "БМВ".

На кадрах в искореженном "Гольфе" на водительском сидении полулежит молодой мужчина, о его состоянии ничего не сообщается.

В "БМВ" на пассажирском сиденье сидит мужчина с ребенком на руках. Мальчик лет 5-6 кричит от боли.

О других пострадавших и виновниках ДТП ничего не сообщается.

Пресс-служба ГУВД Иссык-Кульской области пока недоступна для комментариев.


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URL: https://www.vb.kg/377675
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Иссык-Куль, пострадавшие
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Комментарии
Юрий Капров
05.04.2019, 19:07
Карма: +10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 12
Минусов: 2
Комментариев: 9

Зато очередной чиновник доехал без пробок, чтоб предложить закон о "ак-калпаке" или чтоб наградить самого себя памятной медалью из золота. Ведь можно было поставить того же регулировщика на опасный участок дороги.

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