Еще одно ДТП на Иссык-Куле. Пострадал ребенок (ВИДЕО 18+)

Зато очередной чиновник доехал без пробок, чтоб предложить закон о "ак-калпаке" или чтоб наградить самого себя памятной медалью из золота. Ведь можно было поставить того же регулировщика на опасный участок дороги.
В Facebook появилось видео с места ДТП. Автор поста указывает, что авария произошла сегодня на Иссык-Куле. Столкнулись судя по всему "Фольксваген Гольф" и "БМВ".
На кадрах в искореженном "Гольфе" на водительском сидении полулежит молодой мужчина, о его состоянии ничего не сообщается.
В "БМВ" на пассажирском сиденье сидит мужчина с ребенком на руках. Мальчик лет 5-6 кричит от боли.
О других пострадавших и виновниках ДТП ничего не сообщается.
Пресс-служба ГУВД Иссык-Кульской области пока недоступна для комментариев.