Милиция устроила погоню со стрельбой за "гастролерами" из Казахстана

Пресс-служба ГУВД сообщает, что 5 апреля 2019 года в Следственную службу ГУВД г.Бишкек с заявлением обратился гражданин А.И. 1979 года рождения проживающий в г.Бишкек о принятии мер в отношении некоего парня по имени Руслан и двоих неустановленных лиц, которые 5 апреля 2019 года на территории рынка "Сары-Озон", расположенного по улице Профсоюзной г.Бишкек, применив физическую силу открыто завладели денежными средствами в сумме 68000 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и было начато досудебное производство по ст.201 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

В этот же день оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью СКМ совместно с бойцами СОБР ГУВД г.Бишкек, при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий и реализации оперативной информации на территории села Ленинское Аламудунского района Чуйской области была обнаружена автомашина марки "Тойота-Камри-55" белого цвета с казахскими госномерами, на которой передвигались подозреваемые. При задержании подозреваемые оказали активное сопротивление сотрудникам милиции, пытались скрыться, совершили умышленное столкновение с другой автомашиной марки "Дэу-Ланос". Сотрудниками милиции согласно ст.15 Закона КР "Об органах внутренних дел Кыргызской Республики" было применено служебное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, однако подозреваемые не подчинились требованиям сотрудников органов внутренних дел и поставили под угрозу жизнь и здоровье граждан. После чего подозреваемые проехали на поврежденной машине еще один километр, после чего остановились и, бросив транспорт, попытались бежать в рассыпную, но были застигнуты сотрудниками ГУВД г.Бишкек. Задержаны следующие подозреваемые: С.С. 1990 года рождения, гражданин РК, Т.Е. 1998 года рождения, гражданин РК, и К.Р. 1991 года рождения, гражданин РК.

При осмотре автомашины, в салоне под водительским сидением было обнаружено и изъято пять патронов от пистолета системы "Макарова", а также при личном обыске у подозреваемого С.С. было обнаружено и изъято 520 долларов США и у другого подозреваемого Т.Е. обнаружено и изъято 400 долларов США.

В настоящее время, подозреваемые водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек, назначены экспертизы и проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемых к другим совершенным преступлениям на территории г.Бишкек.