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Жээнбеков почтил память погибших в Апрельской революции

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- Елена Цой
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 апреля, почтил память погибших в народной Апрельской революции 2010 года.

Глава государства возложил цветы к монументу памяти погибших в Апрельских событиях 2010 года в мемориальном комплексе "Ата-Бейит". Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших, была прочитана поминальная молитва.

В мероприятии приняли участие спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель Верховного суда Гульбара Калиева, экс-президент КР Роза Отунбаева, родственники погибших и пострадавших 7 апреля 2010 года, участники Апрельских событий, депутаты Жогорку Кенеша, члены Правительства, руководители других государственных органов и представители общественности.

После посещения мемориального комплекса "Ата-Бейит" Президент Сооронбай Жээнбеков возложил цветы к Монументу памяти погибших за свободу народа во время Аксыйских событий 2002 года и Апрельских событий 2010 года на площади "Ала-Тоо" г. Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/377693
Теги:
Кыргызстан, апрельские события, президент, экс-президент, парламент, правительство, Гульбара Калиева, Жогорку Кенеш, пострадавшие, Сооронбай Жээнбеков, Роза Отунбаева, Мухамметкалый Абулгазиев, Дастанбек Джумабеков, Ата-Бейит
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