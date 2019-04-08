"Кардиохирург" обманом завладел 6500$ и скрылся в неизвестном направлении

В конце февраля месяца 2019 года в органы внутренних дел Сокулукского района с заявлением обратилась 38-летняя местная жительница о принятии мер в отношении малознакомого мужчины по имени "Улан", который в января месяце 2019 года, войдя в доверие, представившись кардиохирургом, завладел денежными средствами в сумме 6500 долларов США, обещая вернуть данную сумму на следующий день, скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Факт был зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 204 (Мошенничество) УК КР. Следственный службой для раскрытия данного преступления соответствующим были даны следственные поручения.

В ходе принятых мер сотрудниками СКМ ОВД Сокулуского района была установлена личность подозреваемого, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 45-летний уроженец Джалал-Абадской области Ш.У., в отношении которого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе досудебного производства сотрудниками милиции было установлено, что вышеуказанный мужчина, представившись медицинским работником, входил в доверие гражданам, под различными предлогами брал денежные средства и скрывался. В настоящее время в отношении Ш.У. поступило несколько заявлений по факту мошенничества.

В милиции не исключают, что задержанный может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям, в связи с чем ОВД Сокулукского района обращается к гражданам, которые пострадали от действий указанного гражданина, обратиться в органы внутренних дел,

контактные номера телефонов 0312 60-15-67, 0707 28-12-12, 0755 81-71-87.