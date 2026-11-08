В Бишкеке торжественно отметили 35-летие газеты "Эркин-Тоо"

В Национальном историческом музее Кыргызстана состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию государственной официальной газеты "Эркин-Тоо" и Дню информации и печати, который ежегодно отмечается 7 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и молодёжной политики КР.

По её данным, в мероприятии приняли участие министр культуры, информации и молодёжной политики Мирбек Мамбеталиев, представитель Аппарата Жогорку Кенеша Алмасбек Абытов, представитель Службы информационной политики Администрации Президента Венера Акматова, государственные и общественные деятели Медеткан Шеримкулов и Абдыганы Эркебаев, журналисты, ветераны печати и представители государственных органов.

В рамках торжества была организована архивная выставка, посвящённая истории издания. Гостям также представили документальный видеоролик о становлении газеты и её развитии в современное цифровое медиа.

Выступая на церемонии открытия, министр Мирбек Мамбеталиев поздравил журналистов с профессиональным праздником и отметил важную роль средств массовой информации в обеспечении общества достоверной информацией и развитии диалога между государством и гражданами.

"На протяжении 35 лет газета "Эркин-Тоо" освещала важнейшие события общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны, заняв достойное место в системе информирования общественности о государственной информационной политике. Особого уважения заслуживает труд ветеранов журналистики, редакторов и нынешнего коллектива, внёсших значительный вклад в становление и развитие издания", - отметил министр.

В ходе мероприятия представители государственных органов и почётные гости поздравили коллектив газеты с юбилеем. Праздничная программа сопровождалась музыкальными выступлениями. Также состоялась церемония награждения.

Первый номер газеты "Эркин-Тоо" вышел 3 июля 1991 года в качестве печатного органа Верховного Совета Кыргызской Республики. Первым главным редактором стал Мелис Айдаркулов. Уже 4 июля 1991 года начала выходить русскоязычная версия издания под названием "Свободные горы".

В последующие годы газета прошла несколько этапов реорганизации. В августе 1996 года "Эркин-Тоо" и "Наша газета", ранее выходившая под названием "Свободные горы", стали самостоятельными изданиями.

20 июня 2025 года редакция получила официальное наименование "Государственная официальная газета Кыргызской Республики "Эркин-Тоо".

Редакция "Вечернего Бишкека" поздравляет коллектив газеты "Эркин-Тоо" с 35-летием! Желаем коллегам творческого вдохновения, профессиональных успехов, новых достижений и благодарных читателей. Пусть издание продолжает сохранять лучшие традиции отечественной журналистики и уверенно развивается в современном информационном пространстве!