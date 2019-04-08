Атамбаев: Я был как удав, а Тюлеев как кролик сидел

Экс-президент Алмазбек Атамбаев поделился своим мнением по поводу заявления бывшего градоначальника Бишкека Наримана Тюлеева о том, что он (Атамбаев, - прим. ред.) нелицеприятно выражался в адрес президента России Владимира Путина. Слова экс-президента передал редакции VB.KG гражданский активист Адилет Али Мыктыбек, который был одним из участников митинга памяти героев 7 апреля 2010 года, прошедшего у здания "Форума".

По его словам, в первую очередь Атамбаев удивился словам Тюлеева. "Как я мог его (Путина - ред.) обматерить, если летел к нему же на встречу", - сказал он.

- Я его сам позвал. Он (Тюлеев, - прим. ред.) присел и начал нормально с уважением со мной разговаривать. Более того, со стороны могло показаться, что я был как удав, а он как кролик. Потом в заключение он попросил со мной сфотографироваться, и я не был против. Поэтому меня очень удивили все его дальнейшие заявления СМИ, - процитировал слова Атамбаева Адилет Али Мыктыбек.

Напомним, ранее экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев написал на своей странице в соцсети, что в самолете на встрече с экс-президентом Атамбаевым последний нелицеприятно выражался в адрес главы РФ Владимира Путина.

Стоит отметить, что Нариман Тюлеев действительно порциями выдает те или иные слова Алмазбека Атамбаева, которые он якобы произнес в самолете. Складывается закономерный вопрос, раз начал выдавать экс-президента, то почему сразу все не выложил, а делает это по частям?