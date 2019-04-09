Ташиев: Власти должны принять политическое решение по Текебаеву и Жапарову

Мы все – народ, должны вкладывать свои силы, возможности, чтобы вызволить Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова из тюрьмы.
На вопрос журналистов, требует ли он лично освободить политиков или просто таково его пожелание, Ташиев ответил, что требовать этого от властей должен народ.
Мы все должны просить от властей принять каким-то образом политическое решение и выпустить Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова.
Вспомнил, что он родом из народа. Когда при баксах воровал о народе не думал. Народ никому ничего не должен, много долгов и обязанностей на народ вешает, хитрый однако Ташиев руками народа хочет свои делишки провернуть, толкает в качестве пушечного мяса, а сам будет наблюдать. если должен то бери плакат выходи на площадь и требуй от властей отпустить мародеров у народа своих забот хватает.