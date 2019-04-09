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Ташиев: Власти должны принять политическое решение по Текебаеву и Жапарову

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- Оксана Гут
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Мы все – народ, должны вкладывать свои силы, возможности, чтобы вызволить Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова из тюрьмы. Об этом сегодня, 9 апреля, на пресс-конференции заявил экс-депутат Жогорку Кенеша, лидер партии "Ата-Журт" Камчыбек Ташиев.

На вопрос журналистов, требует ли он лично освободить политиков или просто таково его пожелание, Ташиев ответил, что требовать этого от властей должен народ.

- Мы все должны просить от властей принять каким-то образом политическое решение и выпустить Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова. Потому что они значимые для общества люди, долгое время были депутатами Жогорку Кенеша, создавали систему. Не думаю, что они оба являются преступниками, - пояснил Камчыбек Ташиев.

Напомним, лидер партии "Ата Мекен", экс-спикер Жогорку Кенеша, депутат нескольких созывов парламента Омурбек Текебаев в 2017 году был обвинен по статье "Коррупция". Все три судебные инстанции признали его виновным. В результате Текебаев приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Против экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова было возбуждено уголовное дело по статьям 227, 341, 113 и 234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия представителю власти) УК КР. Он обвиняется в организации митинга 7 октября 2013 года в Караколе и был приговорен к 11 годам 6 месяцам заключения в колонии усиленного режима.


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URL: https://www.vb.kg/377732
Теги:
Камчыбек Ташиев, Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров, коррупция, митинг, президент, суд, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
гражданин
09.04.2019, 14:15

Мы все – народ, должны вкладывать свои силы, возможности, чтобы вызволить Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова из тюрьмы.

На вопрос журналистов, требует ли он лично освободить политиков или просто таково его пожелание, Ташиев ответил, что требовать этого от властей должен народ.

Мы все должны просить от властей принять каким-то образом политическое решение и выпустить Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова.

Вспомнил, что он родом из народа. Когда при баксах воровал о народе не думал. Народ никому ничего не должен, много долгов и обязанностей на народ вешает, хитрый однако Ташиев руками народа  хочет свои делишки провернуть, толкает в качестве пушечного мяса, а сам будет наблюдать.  если должен то бери плакат выходи на площадь и требуй от властей отпустить мародеров у народа своих забот хватает. 

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