Ташиев: Власти должны принять политическое решение по Текебаеву и Жапарову

Мы все – народ, должны вкладывать свои силы, возможности, чтобы вызволить Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова из тюрьмы. Об этом сегодня, 9 апреля, на пресс-конференции заявил экс-депутат Жогорку Кенеша, лидер партии "Ата-Журт" Камчыбек Ташиев.

На вопрос журналистов, требует ли он лично освободить политиков или просто таково его пожелание, Ташиев ответил, что требовать этого от властей должен народ.

- Мы все должны просить от властей принять каким-то образом политическое решение и выпустить Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова. Потому что они значимые для общества люди, долгое время были депутатами Жогорку Кенеша, создавали систему. Не думаю, что они оба являются преступниками, - пояснил Камчыбек Ташиев.

Напомним, лидер партии "Ата Мекен", экс-спикер Жогорку Кенеша, депутат нескольких созывов парламента Омурбек Текебаев в 2017 году был обвинен по статье "Коррупция". Все три судебные инстанции признали его виновным. В результате Текебаев приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Против экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова было возбуждено уголовное дело по статьям 227, 341, 113 и 234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия представителю власти) УК КР. Он обвиняется в организации митинга 7 октября 2013 года в Караколе и был приговорен к 11 годам 6 месяцам заключения в колонии усиленного режима.