Бабушка Илима Карыпбекова назвала Атамбаева опасным человеком

Родная бабушка экс-гендиректора КТРК Илима Карыпбекова дала оценку некоторым политикам Кыргызстана. Видео об этом опубликовал на своей странице в instagram сам Карыпбеков, сопроводив его комментарием:

"Возможно, мысли моей бабушки не всем понравятся, но я думаю, что определенная часть народа придерживается таких же мыслей. Может быть кому-то и полезно будет выслушать их", - написал он.

В первую очередь тайэне (бабушка по материнской линии, - прим. ред.) бывшего главы КТРК прошлась по депутатам, по примеру экс-президента Атамбаева назвав их со смехом соплями.

Самого же экс-президента бабушка назвала очень опасным человеком.

- Чтобы с ним дружить, надо ему тысячу сказок рассказать. Только тогда он отвлечется. Иначе от него всего можно ожидать, так как он очень опасный человек, - сказала она.

Также высказалась она и насчет действующего президента Жээнбекова.

- Я не скажу, что он плохой или хороший человек, но ведь его привел сам Атамбаев. Прогнал Бабанова для этого и теперь ругает его, - добавила она.