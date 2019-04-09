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Бабушка Илима Карыпбекова назвала Атамбаева опасным человеком

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- Бакыт Стамов
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Родная бабушка экс-гендиректора КТРК Илима Карыпбекова дала оценку некоторым политикам Кыргызстана. Видео об этом опубликовал на своей странице в instagram сам Карыпбеков, сопроводив его комментарием:

"Возможно, мысли моей бабушки не всем понравятся, но я думаю, что определенная часть народа придерживается таких же мыслей. Может быть кому-то и полезно будет выслушать их", - написал он.

В первую очередь тайэне (бабушка по материнской линии, - прим. ред.) бывшего главы КТРК прошлась по депутатам, по примеру экс-президента Атамбаева назвав их со смехом соплями.

Самого же экс-президента бабушка назвала очень опасным человеком.

- Чтобы с ним дружить, надо ему тысячу сказок рассказать. Только тогда он отвлечется. Иначе от него всего можно ожидать, так как он очень опасный человек, - сказала она.

Также высказалась она и насчет действующего президента Жээнбекова.

- Я не скажу, что он плохой или хороший человек, но ведь его привел сам Атамбаев. Прогнал Бабанова для этого и теперь ругает его, - добавила она.


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URL: https://www.vb.kg/377733
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, КТРК, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Илим Карыпбеков, экс-президент
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Комментарии
Асхат
09.04.2019, 15:02

ты смотри. у этого слизня золотого ума бабушка. надо было ему спросить у нее мнения о самом себе. наверняка сказала бы, что Илим есть ....

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Толкун
09.04.2019, 15:16

Эх Илим,как был ты мерзавцем и подонком так им и остался! А апашку подставлять не нужно было. Твои выслуживания просто отвратительны!

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