Почему Бабанова до сих пор не экстрадировали из России?

"Я выполнил свое обещание - не появляться в стране год, пришло время вернуться. Если меня задержат, на то решение властей".

Об этом и не только заявил экс-кандидат в президенты, бывший лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов в интервью телеканалу НТС. Он, к слову, еще находится в России, но наконец лично подтвердил, что совсем скоро вернется в Кыргызстан.

- Даст Бог скоро буду со своей семьей. Я соскучился по своему народу, по своей малой родине. Хочу побывать в родительской доме... Меня не было в Кыргызстане полтора года. Я выполнил обещание, поставленное мне условие - ушел из политики, уехал, но дела в отношении меня до сих пор не прекращены. Я готов говорить со следователями. Меня не надо задерживать, не надо искать, я ни от кого не скрываюсь. Я же был не в Лондоне (очевидно, намекая на Максима Бакиева – ред.), например, а в России, откуда меня могли экстрадировать, - отметил Бабанов.

"Республиканец" рассказал, что в 2017 году был вынужден покинуть страну, чтобы не накалять ситуацию.

- Я выехал на 10 дней, чтобы поправить здоровье, восстановить силы. Потом прочитал, что по поводу моего выступления в Он-Адыре начато расследование. Мои сторонники резко отреагировали на это сообщение. Пошли разговоры о митингах. Моих сопартийцев стали вызывать на 7 этаж (Где расположен аппарата президента в здании Жогорку Кенеша - ред.) в кабинет Икрамжана Илмиянова. Я не хотел, чтобы кто-то пострадал, - поделился воспоминаниями Омурбек Бабанов.

Что насчет настоящего, то несостоявшийся президент признался - нынешняя политическая ситуация его печалит.

- Противостояние двух президентов не принесет ничего хорошего стране и народу. Нужно работать в единстве на благо Кыргызстана. На чьей стороне я буду - такого вопроса не стоит. В жизни есть много интересного кроме политики. Нужно развивать экономику, инновации. У нас должен появиться свое "Сколково", - подчеркнул Бабанов подметив, что за то время, что он был в России, у него было достаточно свободного времени. Тогда он и побывал в "Сколково", и эта поездка его воодушевила.

- Нужно развиваться, применять современный опыт. Например, мы строим дороги по старинке - просто асфальт, бетон. Тогда как во многих странах сама техника работ изменилась. Под определенные климатические условия региона подбирается состав, способ укладки, и тем самым на 30 лет увеличивается срок эксплуатации дорог. Этим я готов заняться. Я всегда говорил, что готов помогать стране, - поведал о своих планах опальный политик.

Вместе с тем, затронув тему политики, Бабанов сообщил, что партия "Республика- Ата-Журт" будет участвовать в парламентских выборах.