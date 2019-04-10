Более 8 кг марихуаны изъято в ходе спецоперации в Бишкеке

Оперативниками УСБНОН МВД КР по г.Бишкек совместно с СБНОН УВД Ленинского района г.Бишкек в рамках поступившей оперативной информации в отношении некоего лица по имени "Рус", занимающегося незаконным сбытом наркотических средств, на территории Чуйской области и в столице Кыргызстана был проведен комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и было начато досудебное производство.

В ходе проведения специального следственно-оперативного действия "контрольный закуп", сотрудниками УСБНОН МВД КР по г.Бишкек совместно с СБНОН УВД Ленинского района г.Бишкек по ул. Киргизская в столице был задержан с поличным при сбыте наркотических средств подозреваемый Н.Р.,1967 года рождения, у которого было обнаружено и изъято 35.6 грамма гашиша и 290 граммов марихуаны.

В ходе дальнейшего проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Н.Р. в течении длительного времени занимался перевозкой наркотических средств из Иссык-Кульской области на территорию Чуйской области, где в съемном доме с. Новопокровка организовал подпольную лабораторию для переработки марихуаны в гашишное масло с использованием химических препаратов.

При проведении обысковых следственных мероприятий в указанном доме было обнаружено и изъято 8 килограммов и 380 граммов марихуаны. Также были обнаружены различные приспособления и ингредиенты для изготовления гашишного масла.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия по установлению лиц причастных к незаконному обороту наркотических средств.