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Двух избитых мужчин бросили на территории роддома. Один умер (ФОТО 18+)

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- Оксана Гут
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Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, 10 апреля примерно в 1:45 часов в дежурную часть УВД Ленинского района поступило сообщение через службу "102" о том, что на территории столичного родильного дома №2 находятся в бессознательном и тяжелом состоянии двое неизвестных лиц азиатской внешности.

Сразу же на место выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района Бишкека.

Мужчин со следами побоев оставили неустановленные лица, которые скрылись в неизвестном направлении.

У одного из "подброшенных" было обнаружено водительское удостоверение на имя А.И. 1974 года рождения. Не приходя в сознание он скончался в реанимации. Второй гражданин У.А. 1983 года рождения в больнице в тяжелом состоянии.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по ст.138 УК КР и начато досудебное производство.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, назначены все необходимые судебно-криминалистические экспертизы.

По неподтвержденной информации, оба пострадавших состояли на учете МВД КР как члены ОПГ.

В Сети появились жуткие фотографии двух зверски избитых мужчин, которых утром подбросили к роддому №2

В Facebook появились жуткие фотографии погибших и пострадавших членов ОПГ.

К слову, появилась информация о том, что второй избитый У.А. 1983 г.р. также скончался в больнице. Однако, как заверили VB.KG в пресс-службе ГУВД Бишкека, он жив, но находится в предкоматозном состоянии.


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URL: https://www.vb.kg/377750
Теги:
ГУВД, избиение, погибшие, родильный дом, уголовная ответственность, драка, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, больница, судмедэкспертиза
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Комментарии
Эрмек Аманов
10.04.2019, 16:34
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