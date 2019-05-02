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Ибраимов Албек Сабирбекович

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- Бакыт Стамов
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Родился 1 сентября 1967 года в городе Фрунзе. Образование высшее. В 1998 году окончил Кыргызский государственный национальный университет по спецальности экономист.

Трудовая деятельность:

1987-1989 г.г. - мастер слесарно-механического участка завода "Тяжэлектромаш";

1989-1991 г.г. - служба в рядах Советской армии;

1992-1996 г.г. - рабочий, начальник на предприятии ОАО "Илбирс";

1997-2001 г.г. - начальник отдела, коммерческий директор ОАО "Кыргызавтомаш";

2002-2004 г.г. - исполнительный директор ОАО "Кыргызавтомаш";

2005-2006 г.г. - советник министра промышленности, торговли и туризма;

2006-2010 г.г. - предпринимательская деятельность;

2010-2011 г.г. - генеральный директор СЭЗ "Бишкек";

2011-2012 г.г. - председатель правления ОАО ТНК "Дастан";

2012-2013 г.г. - заместитель руководителя аппарата президента Кыргызстана;

2013-2015 г.г. - председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас";

2015 - 2016 г.г. - председатель совета директоров ОАО "Международный аэропорт "Манас";

Февраль 2016 г. - избран мэром города Бишкек;

11 января 2017 г. - переизбран на пост градоначальника;

3 июля 2018 г. - на внеочередном заседании Бишкекского городского кенеша депутаты выразили Албеку Ибраимову вотум недоверия;

19 июля 2018 г. - премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал отставку.

19 июля 2018 г. - был задержан сотрудниками Госкомитета по национальной безопасности и заключен под стражу Первомайским районным судом Бишкека.

Дополнительная информация:

Следствие инкриминирует бывшему градоначальнику Албеку Ибраимову растрату и присвоение имущества ОАО "ТНК "Дастан" путем закупки специальных изделий по завышенной цене.

Кроме того, по версии следствия, бывший градоначальник организовал с другими должностными лицами мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне столицы.

Также Албек Ибраимов проходит обвиняемым по уголовному делу, связанного со строительством школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" в Бишкеке. Другим фигурантом по этой же статье проходит другой экс-мэр столицы Кубанычбек Кулматов.

Албека Ибраимова раньше звали Эркином Кунакуновым. Он является дядей экс-депутата Максата Кунакунова, которого осудили за пособничество террористам.

Женат, отец шестерых детей.


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URL: https://www.vb.kg/377752
Теги:
Бишкек, Албек Ибраимов
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