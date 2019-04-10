Гражданство уже не важно. Десятников ушел из Бишкекского горкенеша

Вакантный мандат депутата Бишкекского городского кенеша будет передан следующему по списку партии СДПК. А именно директору мостостроительного отряда ГП НК "Кыргыз темир жолу" Василию Анатольевичу Дашкову. Но для начала он должен заново предоставить справки о несудимости и о том, сможет ли совмещать депутатскую деятельность со своей работой. Об этом VB.KG сообщил председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов.

- Мы внесли в закон, в 52 статью, такие предложения, чтобы в течение трех дней руководящий орган партии мог передать вакантный мандат любому из списка. И даже уже начали практиковать. Однако помните, с представителями партии "Онугуу - Прогресс" у нас были судебные процессы – мы тогда (в 2016 году) передали мандат не тому, кто стоял по очереди. Но решение Верховного суда было другое - нужно следовать очереди, а если нет, то необходимо согласие тех, кто идет по списку. Поэтому сейчас мы придерживаемся жесткого списка, - отметил Маматов.

У Бишкекской ТИК есть две недели (с момента официального снятия мандата), чтобы передать вакантное место Василию Дашкову. Он, к слову, может и отказаться. Тогда депутатом станет следующий после него.

Как сообщил Кайрат Маматов, Павел Десятников добровольно сдал депутатский мандат 4 апреля.

- После того, как в СМИ появилась информация о наличии у Десятникова российского гражданства, мы его искали. Он болел, потом уезжал в командировку, а когда появился на сессии, мы его сразу пригласили в ТИК. И он принес заявление по собственному желанию в связи с болезнью, у него сахарный диабет, - рассказал глава Бишкекской ТИК.

Таким образом, необходимость в проверки гражданства уже экс-депутата Павла Десятникова отпала.