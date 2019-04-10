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Список стран, чьи граждане смогут въезжать в Кыргызстан без виз

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики С.Ш.Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней".

В рамках продолжающего процесса либерализации визового режима в целях стимулирования роста посещений нашей страны гражданами иностранных государств, срок действия безвизового режима продлен до 31 декабря 2025 года, поясняет нововведение пресс-служба МИД КР.

Также расширен перечень стран, в отношении граждан которых действует односторонний безвизовый режим до 60 дней. В список добавлены Черногория, Княжество Андорра, Аргентинская Республика, Федеративная Республика Бразилия, Республика Сан-Марино, Республика Чили и Султанат Оман.


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URL: https://www.vb.kg/377758
Теги:
виза, президент, туризм, Бразилия, Чили, Аргентина, Кыргызстан, МИД, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Куба
10.04.2019, 15:49

Мы так же можем к ним въезжать?

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