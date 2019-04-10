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"Массовый психоз" от прививок в Баткене. Минздрав лжет?

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- Екатерина Улитина
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Семь учеников пятого класса баткенской школы попали в больницу после прививки против столбняка и дифтерии. Двое из них оказались в реанимации. Чиновники Минздрава объяснили произошедшее массовым приступом страха и психоэмоциональной реакцией на прививку.

Психолог Ильдар Акбутин в разговоре с VB.KG отметил, что ему неизвестны случаи, когда страх укола мог бы довести несколько человек в одном коллективе до больничной койки.

- В открытом доступе мало данных о произошедшем. Но даже из этих данных можно сказать, что массовое проявление психосоматики в одном коллективе – невозможно. Также редко бывает, что болезни, вызванные психосоматикой проявляются спонтанно. Обычно довольно долгое время продолжается некая ситуация, которая оказывает психологическое давление на человека и постепенно начинают развиваться физические симптомы недомогания. В случае ситуации в Баткене можно говорить о панической атаке, но она редко проявляется массово и доводит до реанимационного отделения. Обычно приступ проходит в среднем через 20-30 минут, - считает специалист.

Ильдар Акбутин отмечает, что стрессовая ситуация может спровоцировать различные физические симптомы, но, опять же, это происходит индивидуально и далеко не так часто.

- Есть эмоциональные и впечатлительные люди, которые сильнее нервничают. Они могут потерять сознание. Но чтобы в одном классе собрались дети, которые исключительно так реагируют на стресс – маловероятно, - заключил Акбутин.

Напомним, 9 апреля 12 человек из пятого класса обратились в больницу после вакцинации. В этот же день дети почувствовали недомогание. Двоих госпитализировали в реанимационное отделение территориальной больницы, еще пятерых положили в детское отделение. Сегодня всех детей, кроме одной девочки, уже выписали домой. Сейчас в произошедшем разбирается комиссия Минздрава. Качество и срок годности вакцины соответствует всем требованиям.


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URL: https://www.vb.kg/377761
Теги:
Баткенская область, вакцина, дети, здравоохранение, психическое здоровье, школа, Кыргызстан, психология, больница, Минздрав
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