Бекназаров о Бабанове: Настоящий герой не побежит из страны

Экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров прокомментировал журналистам возвращение лидера партии "Республика" Омурбека Бабанова в Кыргызстан. Свое мнение он высказал газете "КабарИнфо".

По его словам, прежде чем говорить о возвращении Бабанова, нужно вспомнить, что хорошего он сделал для Кыргызстана.

- Сегодня всю эту шумиху по его возвращению создают не его дела и труд, а финансы Бабанова. У кого есть подконтрольные СМИ, того они делают героям. Например, НТС таким его преподносит. Хотя по правде сказать, настоящий герой не бежит из своей страны. Что бы ни было, он остается, даже если ему грозит арест. Очень многие политики, такие как Бабанов, Мырзакматов, Акаев и Бакиев, сбежали, и оттуда пытаются выставить себя героями. Настоящий герой по примеру Текебаева, Асанова. Кадырова и Тургуналиева, никогда не побежит, - сказал он.

С мнением политика согласился и политолог Марат Казакпаев, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями.

- Я думаю, ему не следовало сбегать из страны. Критика в его адрес была обоснована. Особенно по поводу его выступления в Оше. Но, тем не менее, конкретных причин для выезда из страны у него не было. Никто его не выгонял, он сам заявление написал о сложении полномочий депутата. А то что он сейчас говорит, как-то несерьезно. Мол, была договоренность с предыдущим президентом и все такое. Подтвердит Атамбаев это или нет, но на мой взгляд Бабанов сам усугубил ситуацию. Теперь уж пусть возвращается, - заключил Казакпаев.

Другой политолог Токтогул Какчекеев в разговоре с редакцией VB.KG высказал совершенно противоположную точку зрения. По его словам, даже Ленин и его последователи уходили от "охранки" за границу.

- Бабанов в своем интервью все конкретно объяснил. Он так и сказал, что у него своих избирателей во всех регионах было достаточно. Поэтому памятуя о мартовских событиях 2005 года, он вынужден был уйти, чтобы не будоражить общественность. "Если бы меня в Кыргызстане арестовали бы, то мои сторонники пошли бы на опрометчивый шаг. Я не хотел этого и поэтому всех предупредил, что мне не нужна власть и тем более с применением силы", - сказал он. Также не забывайте, что на него завели уголовное дело, когда он был в Москве. Он не убегал, а уже в России узнал обо всем. Бабанов действовал по обстоятельствам. Сегодня вот выясняется, что Алга Кылычев просит прокуратуру отозвать его жалобу на него, так как она, по его словам, потеряла свою актуальность. Тем более, что эксперты и я в том числе неоднократно заявляли, что Бабанов не говорил никаких националистических высказываний во время выборов, - отметил эксперт.