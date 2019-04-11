В Турции похищена гражданка Кыргызстана

В полицию Турции обратилась гражданка Кыргызстана с заявлением, что во время прогулки по Анталье неизвестные похитили ее подругу. Об этом сообщат турецкие СМИ со ссылкой на местную полицию.

По данным сайта Haberler.com, две подруги из Кыргызстана гуляли по Анталье, когда рядом остановилась машина, и вышедший из нее человек похитил девушку. У похищенной с собой была сумка, в которой находились документы и небольшая сумма денег. Ее также забрал похититель.

В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование.

В МИД Кыргызстана пока не комментируют сообщение турецких СМИ. Неизвестно, обращались ли граждане Кыргызстана в посольство Турции за помощью в связи с этим похищением.