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Мэрия совершенно не против митинга Бабанова

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- Екатерина Улитина
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Администрация Первомайского района города Бишкека обратилась в районный суд с требованием запретить митинг сторонников политика Омурбека Бабанова. Фото судебного извещения о рассмотрении дела разместил в социальных сетях гражданский активистки Эдиль Байсалов.

Решение о проведении митинга завтра, 12 апреля, примет Первомайский суд Бишкека.

Напомним, партия "Республика" обратилась в мэрию с просьбой разрешить проведение мирного митинга, приуроченного к возвращению в Кыргызстан Омурбека Бабанова. Партия рассчитывала собрать 10 тысяч человек на Старой площади у здания правительства. Бабанов заявил, что вернётся в Бишкек 13 апреля.

Как стало известно VB.KG, мэрия совершенно не против митинга в честь Бабанова в том плане, что оснований запрещать его совсем - нет. Другое дело, что еще 27 марта с запросом о проведении мероприятия на "правительственной" площади именно 13 апреля в мэрию обратился Минздрав. Один из участников - премьер-министр Мухаметкалый Абулгазиев, о чем свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении нашей редакции.

Понятно, что ради опального политика никто не будет отменять мероприятие с участием одного из первых лиц государства. Так что, подчеркивают в мэрии, возмущения сторонников Бабанова несправедливы.

Тем более, что митинг может пройти в этот же день, но - в парке Горького.

Так что, как говорится, добро пожаловать на Родину, Омурбек Токтогулович!


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URL: https://www.vb.kg/377796
Теги:
митинг, суд, Бишкек, Кыргызстан, мэрия, Республика, Омурбек Бабанов, Эдиль Байсалов
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