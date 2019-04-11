Член ОПГ "Дөө", подозреваемый в убийстве двух других членов ОПГ, задержан

Член ОПГ Камчы Кольбаева "Дөө", подозреваемый в причастности к избиению, приведшему к смерти двух мужчин, находящихся на учете МВД как членов ОПГ, задержан оперативными сотрудниками ГУБОП МВД КР. Напомним, ранее МВД объявило в розыск неоднократно судимого члена ОПГ Чынгыза Жумагулова, известного по кличке "Дөө" (кырг, в переводе на русский - Великан - ред.). Его подозревают в причастности к жестокому избиению мужчин, после которого оба скончались в больнице.

Чынгыз Жумагулов активный член преступной группировки Камчы Кольбаева. В 2016 году его задержали по подозрению в покушении на убийство. По версии следствия, сидя в машине, на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан Датка, он выстрелил в человека и скрылся.