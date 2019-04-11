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Член ОПГ "Дөө", подозреваемый в убийстве двух других членов ОПГ, задержан

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- Елена Цой
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Член ОПГ Камчы Кольбаева "Дөө", подозреваемый в причастности к избиению, приведшему к смерти двух мужчин, находящихся на учете МВД как членов ОПГ, задержан оперативными сотрудниками ГУБОП МВД КР. Напомним, ранее МВД объявило в розыск неоднократно судимого члена ОПГ Чынгыза Жумагулова, известного по кличке "Дөө" (кырг, в переводе на русский - Великан - ред.). Его подозревают в причастности к жестокому избиению мужчин, после которого оба скончались в больнице.

Чынгыз Жумагулов активный член преступной группировки Камчы Кольбаева. В 2016 году его задержали по подозрению в покушении на убийство. По версии следствия, сидя в машине, на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан Датка, он выстрелил в человека и скрылся.


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URL: https://www.vb.kg/377798
Теги:
ГУБОП, МВД, задержание, избиение, ОПГ, убийство, Кыргызстан, Камчы Кольбаев
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