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Студентка Пединститута спрыгнула с 3-го этажа и чудом осталась жива

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- Оксана Гут
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В Оше 20-летняя девушка пыталась покончить жизнь самоубийством предположительно из-за ссоры с парнем. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Инцидент произошел накануне, 11 апреля, примерно в 20.30. Студентка Ошского государственного педагогического института спрыгнула из окна 3-го этажа общежития.

Как сообщили в ведомстве VB.KG, девушки, проживающие вместе с пострадавшей, слышали, как перед самым прыжком она ругалась с кем-то по телефону. Они также рассказали, что в последнее время у сокурсницы не складывались отношения с ее парнем.

В настоящее время она находится в больнице.

- У нее сломана ключица, были сильные боли, но состояние удовлетворительное, главное, говорят врачи, – жить будет. Сегодня будет проведена дополнительная диагностика, возможно, у нее также сломаны ребра и травма позвоночника, - отметили в УВД Оша.

Студентке повезло, что под окнами общежития, куда она упала, была уже высокая трава, которая и смягчила удар от падения.

Расследование происшествия продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/377800
Теги:
Ош, попытка суицида, студенты, травмы, Кыргызстан, больница, следствие, УВД
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