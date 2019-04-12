Внимание, розыск! Девять дней не могут найти 20-летнюю Аймончок Таир кызы

Что-то как-то поздно спохватились, уже 6 дней прошло. Родители надеялись, что ее украли в качестве ала-качуу и поэтому боялись писать заявление или она часто так пропадала?
В Оше пропала 20-летняя Аймончок Таир кызы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Оша.
4 апреля примерно в 10.00 часов девушка вышла из дома по адресу город Ош улица А. Шакирова дом №8 и больше не возвращалась, телефон ее отключен. Известно, что она учится на первом курсе в Ошском технологическом университете, уроженка Ноокатского района.
Аймончок Таир кызы была одета в белую кофту, красный кардиган, черные брюки и белые кроссовки.
Рост: 160-165 см, худощавая, вес 50-55 кг, лицо округлой формы, на лице имеются веснушки, волосы темные, длинные.
Особые приметы: возле левого глаза родимое пятно.
Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией звонить по номерам телефонов: 102, 03222 27515.