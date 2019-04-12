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Подростки вытащили из горящего дома шестерых детей

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- Оксана Гут
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В Челябинской области (Россия) трое 17-летних парней спасли из горящего дома шестерых детей. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на областное МЧС.

Трагедия едва не разразилась в селе Красносельское 8 апреля. Загорелся частный дом, в котором находились дети - девочки 2006, 2009, 2011, 2013, 2015 годов рождения и годовалый мальчик. Взрослых поблизости не оказалось.

"Проходившие мимо 17-летние Виталий Анашкин, Евгений Никулин и Данила Мартынюк заметили огонь и подбежали к дому. К этому времени веранда уже горела и эвакуировать детей через дверь было невозможно. В комнате, где находились дети, из-за дыма уже было трудно дышать. Старшая девочка, 13-летняя Люба, выбралась через окно самостоятельно, остальных вытащили подростки", - пишут СМИ.

После чего подростки позвонили матери спасенных детей, а та уже вызвала пожарных.

Евгений Никулин - воспитанник детского дома Южноуральска, сейчас учится на электрогазосварщика. Данила Мартынюк – ученик 9 класса школы Красногорска. Виталий Анашкин окончил 9 классов и готовится к осеннему призыву в армию.

Руководство Троицкого пожарно-спасательного гарнизона выступило с предложением о награждении парней.


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URL: https://www.vb.kg/377802
Теги:
МЧС, награда, несовершеннолетние, пожар, Россия, спасатели, герой, пострадавшие
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