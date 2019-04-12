Коалиция большинства единогласно одобрила отчет правительства

Депутаты фракций, формирующих коалиционное большинство Жогорку Кенеша, признали работу правительства удовлетворительной. Решение было принято сегодня, 12 апреля, после отчета кабинета министров.

Отчет представил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что правительство сделало три хорошие вещи: запустило проект "Безопасный город", ратифицировало Конвенцию о правах людей с ОВЗ и начало выплаты зарплат для родителей детей с инвалидностью.

- На этом похвалу можно закончить. Вызывает серьезные опасения криминальная обстановка, остаются нерешенными проблемы образования, здравоохранения, не созданы новые рабочие места. Но если послушать ваш доклад, складывается впечатление, что мы живем в самой развитой стране, - отметил депутат.

Депутаты отказавшись даже от обеда (но не от пятничной молитвы. Сами народные избранники удалились на намаз, а чиновников такой возможности лишили) пять часов задавали вопросы о крупных тендерах, экономических и социальных проблемах в стране.

Так, глава ГКНБ Идрис Кадыркулов рассказал о ходе расследования о тендера на покупку бланков для загранпаспортов на сумму почти 1 млрд. сомов.

- Немецкую компанию исключили из списка участников, хотя у нее есть свое оборудование, и расхождение в цене составило 200-300 миллионов сомов. Сейчас мы считаем ущерб и проводим проверки, - рассказал Идрис Кадыркулов.

Глава ГРС Алина Шаикова заявила, что компании, которые проиграли в тендере, не предоставили документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ и обязательства по исполнению заказов в срок. Впрочем, договор с победителем так и не заключили, так как истек срок действия конкурсной заявки.

Напомним, речь идет о тендере, который ГРС объявило еще осенью 2018 года на изготовление бланков загранпаспортов. Его выиграла компания Garsu Pasaulis, хотя другая компания предлагала цену значительно ниже. Сейчас в законности проведения тендера разбираются правоохранительные органы.

Глава коалиции большинства Иса Омуркулов попросил главу ГРС не убеждать их в законности тендера, а задуматься, что к концу года люди, возможно, не смогут получить документы из-за нехватки бланков.

В итоге коалиция большинства приняла отчет правительства. Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил членов коалиции за оказанное доверие и поддержку.

Ранее отчет правительства одобрили в нескольких комитетах. Теперь премьер-министр представит годовой отчет на палате.