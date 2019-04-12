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БТРы ездят по Бишкеку. Зачем?

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- Екатерина Улитина
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По Бишкеку разъезжает военная техника. Обеспокоенные бишкекчане написали об этом в социальных сетях.

"БТРы в городе, по магистрали проехались", - пишет один из пользователей Твиттера.

Другой пользователь тоже заметил боевые машины и поделился впечатлениями:

"10 минут назад лично видел мкрн Асанбай,по Южной Магистрали в сторону Советской в сопровождении ГАИ проехали два БТРа. Может просто едут в часть возле Кудайбергена или дальше в Н.Павловку", - выдвинул он предположение.

Тем временем в ГУВД Бишкека VB.KG сообщили, что столичная милиция работает в штатном режиме, распоряжения о переходе на усиленный режим несения службы не поступало.

В Генеральном штабе VB.KG подтвердили, что сегодня на улице Бишкека горожане могли заметить технику.

- Это было плановое передвижение боевой техники, - сказали в Генштабе без других подробностей.

Отметим, завтра в Бишкеке анонсировали проведение десятитысячного мирного митинга по поводу прилета в Кыргызстан Омурбека Бабанова.


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URL: https://www.vb.kg/377822
Теги:
военная служба, митинг, Генеральный штаб, Бишкек, Кыргызстан, ГУВД, Омурбек Бабанов
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