Концерт по заявкам отменяется. Бабанов не прилетит

Политик Омурбек Бабанов передумал возвращаться в Кыргызстан. Об этом он сказал в видеоинтервью, которое опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

Он сообщил своим сторонникам о готовящихся провокациях.

- Чтобы не допустить кровопролития и жертв, я пока воздержусь от поездки в Бишкек, - сказал Бабанов.

Напомним, сегодня сторонники Омурбека Бабанова собирались встречать Бабанова в аэропорту. Политик уехал из страны сразу после проигрыша на выборах президента. В Кыргызстане на него заведено уголовное дело за разжигание межнациональной розни.