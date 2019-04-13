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Концерт по заявкам отменяется. Бабанов не прилетит

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- Екатерина Улитина
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Политик Омурбек Бабанов передумал возвращаться в Кыргызстан. Об этом он сказал в видеоинтервью, которое опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

Он сообщил своим сторонникам о готовящихся провокациях.

- Чтобы не допустить кровопролития и жертв, я пока воздержусь от поездки в Бишкек, - сказал Бабанов.

Напомним, сегодня сторонники Омурбека Бабанова собирались встречать Бабанова в аэропорту. Политик уехал из страны сразу после проигрыша на выборах президента. В Кыргызстане на него заведено уголовное дело за разжигание межнациональной розни.


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URL: https://www.vb.kg/377825
Теги:
Омурбек Бабанов, Бишкек, Кыргызстан, политика, уголовное дело
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Комментарии
скафнюк
13.04.2019, 10:55

)) а что с попкорном делать то теперь..

+2
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Жалоба модератору
Абрек
13.04.2019, 10:57

Эх, тыыыы... Омуке. Разочаровал ты меня, и вообще.. своих избирателей. ****звон ты оказывается, горлопан. Значит есть тебе за что бояться...за свою шкуру...за свой бизнес. А НТС понимаешь трезвонил про тебя две недели, что аж в ушах до сих пор звенит - мол ты такой хороший, просто Ангел какой то. Не любишь ты свою Родину, свой народ, как ты там всегда говоришь, а любишь себя, свою жалкую душонку. А я хотел тебя поддержать. Передай своим, чтоб больше про тебя не показывали и не рассказывали, тошнит от тебя уже. 

+2
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Жалоба модератору
Мика Мамаев
13.04.2019, 11:12
Карма: +214
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 316
Минусов: 102
Комментариев: 306

Опять 105,,,уехали быстро,приехать передумали,,,чем же Вас на мушку берут постоянно???

+2
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Жалоба модератору
ммм
13.04.2019, 11:14

трус ты Омуке. будь мужиком.

+2
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Жалоба модератору
34
13.04.2019, 11:26

Правильный шаг, стабильность и спокойствие в государстве важнее. Единственное кто в ярости наверное АША как третья сила

+1
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Тунгуч
13.04.2019, 11:30

Вывод: 1.власть не желает приезда Бабанова.2.Бабанов сделал вывод что придеться бороться...теперь за родину а не за идеалы партии.3 республика атажурт скорее всего попытаться сделать реверанс в сторону сдпк.4.люди СШЖ начинают делать выводы...время пролетит быстро..а жить хорошо хочется всегда..НОВЫЙ Сезон открыт!

+1
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222
13.04.2019, 11:38

Это просто была проверка реакции властей.

Его пиарщики работают хорошо. Вливают в голову людей суматоху.

Хочет появится "чистеньким" между противостоянием нынешним и эксом. Хитрый ход.

Но с другой стороны показал себя ТРУСОМ. Вроде бы и власти хочется и в то же время трусость берет свое...(а вдруг посадют и не отпустят как Текебаева).

Что он сделал для Кыргызстана за все время своего пребывания тут?! Только грабил и отбирал.

Лучше бы школы построил, детские сады, мед учреждения. Ведь как говорится в народе у него денег куры не клюют. Есть хоть одно доброе дело сделанное им?! Нет! В голове только личное обогащение!

+2
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Коммунист
13.04.2019, 11:52

Да хотя бы в Талас приехал и вкладывал бы в развитие региона. Там бы его не достали. Мне кажется решением отменить приезд разочаровал многих своих сторонников. Из за застоя в экономике многие с надеждой смотрели на него.

0
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Виталий Пакулин
13.04.2019, 12:02
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 0
Комментариев: 8

222

Это просто была проверка реакции властей.

Его пиарщики работают хорошо. Вливают в голову людей суматоху.

Хочет появится "чистеньким" между противостоянием нынешним и эксом. Хитрый ход.

Но с другой стороны показал себя ТРУСОМ. Вроде бы и власти хочется и в то же время трусость берет свое...(а вдруг посадют и не отпустят как Текебаева).

Что он сделал для Кыргызстана за все время своего пребывания тут?! Только грабил и отбирал.

Лучше бы школы построил, детские сады, мед учреждения. Ведь как говорится в народе у него денег куры не клюют. Есть хоть одно доброе дело сделанное им?! Нет! В голове только личное обогащение!

+100500

0
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Мирлан
13.04.2019, 12:10

Найти, раскулачить в пользу государства и расстрелять.

0
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Позор
13.04.2019, 12:14

Позор Бобик, позор. За слова не отвечаешь, за действия тоже. Пол поменяй, жить тебе легче станет, чтож с женщин брать то.

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Все просто
13.04.2019, 12:36

Бабанов трус вот и все

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Гульчатай
13.04.2019, 12:44

А кто что то сделал для народа?? Не дурак же чтобы взять и приехать в такое время. Но посмотрите какой он популярный среди народа и все внимание на него

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