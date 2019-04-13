Бишкекчанка предлагает повысить стоимость проезда в маршрутках

Пишу о проблеме общественного транспорта. Когда уже будут думать о пассажирах??? Давайте мы будем платить чуть больше, но маршрутки будут оснащены для перевозки ЛЮДЕЙ!!! Т.е. там будет достаточное количество воздуха, а не его отсутствие (уже падала в обморок). Утром и вечером они не будут такими забитыми. Водители будут соблюдать элементарные ПДД. И деньги будет брать не водитель, а кондуктор, что бы водитель вёл транспорт, а не акцентировал своё внимание на отсутствии 1-3 сом в оплате. Почему в соседнем Казахстане транспорт и убирается и моется раз в день, там есть кондуктора, и водитель не нарушает ПДД. Там перевозки осуществляют частные компании, и к ним жёсткие требования по правилам перевозки людей. Когда же и у нас поменяется ситуация?

Народную новость прислала Elya