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Бишкекчанка предлагает повысить стоимость проезда в маршрутках

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Пишу о проблеме общественного транспорта. Когда уже будут думать о пассажирах??? Давайте мы будем платить чуть больше, но маршрутки будут оснащены для перевозки ЛЮДЕЙ!!! Т.е. там будет достаточное количество воздуха, а не его отсутствие (уже падала в обморок). Утром и вечером они не будут такими забитыми. Водители будут соблюдать элементарные ПДД. И деньги будет брать не водитель, а кондуктор, что бы водитель вёл транспорт, а не акцентировал своё внимание на отсутствии 1-3 сом в оплате. Почему в соседнем Казахстане транспорт и убирается и моется раз в день, там есть кондуктора, и водитель не нарушает ПДД. Там перевозки осуществляют частные компании, и к ним жёсткие требования по правилам перевозки людей. Когда же и у нас поменяется ситуация?

Народную новость прислала Elya


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URL: https://www.vb.kg/377827
Теги:
маршрутки, транспорт, Бишкек, маршрутники издеваются над людьми, стоимость проезда, мэрия
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