Внимание! В Бишкеке появились "элитные" автоворы

О ворах, которые за две минуты вытащили из салона автомобиля крупную сумму денег и попались в обзор камеры видеонаблюдения рассказал известный в Бишкеке шеф-повар Данияр Деркембаев на своей странице в фейсбук.

К сожалению, он не знает, чем закончилась эта история, но предполагает, что ворам придется расстаться с нечестно нажитым богатством.

- Вчера после обеда забегает в столовую, где я проводил занятия с сотрудниками, перепуганный мужчина. На лице ужас, руки трясутся. Оказывается, у него из автомобиля "Лексус - 570" похитили борсетку с очень крупной суммой денег в долларах. Мужчина припарковался на ул. К. Акиева и на пять минут зашел в магазин. Когда вернулся в автомобиле денег не оказалось.

Внешние камеры столовой снимают и записывают все происходящее по периметру. К счастью для мужчины было то, что его автомобиль так же попал в зону видимости камер.

Запись показала: в 15,30 он подъехал к столовой, остановился, вышел из машины, нажал кнопку запирания двери. С другой стороны, на углу по ул. Сыдыкова подъехала Ауди (номер идентифицирован), из нее вышли два молодых человека, в руках у них был по-видимому сканер сигнала управления замком. Они считали сигнал, потом один подошел к Лексусу, другой нажав сканер снял запирание двери и сигнализацию, деньги забрали, и сев в свой автомобиль, уехали. На всё потребовалось не более 2,5 минут.

Не знаю, будет ли мужчина обращаться в милицию, потому что он так нехорошо улыбнулся, просмотрев запись и хищно прищурился, даже мне стало страшно. Потом быстро ушел. Мне кажется этих милых молодых людей-воров ждет жуткая расплата. Я им не завидую, - заключил Данияр Деркембаев.

Пользователи в комментариях призывают милицию арестовать воров первыми и взять их под защиту. Другие рассказали о том, как сами стали жертвами кражи, оставив машину всего на несколько минут.

Предположительно, воры пользуются самодельными устройствами, которые способны сканировать сигнал с брелока системы охраны автомобиля, а потом воспроизводить его, чтобы проникнуть в салон машины.

Редакция VB.KG надеется, что милиция обратит внимание на появившихся в столице воров-умельцев и привлечет их к ответственности.