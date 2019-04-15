Что Жээнбеков будет делать в Германии?

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 14 апреля прибыл с двухдневным официальным визитом в Германию.

Первый день визита, 15 апреля будет посвящен экономическому блоку вопросов, в частности, Глава государства примет участие в кыргызско-немецком экономическом форуме, выступит с речью в Фонде Х.Зайделя, посетит сельскохозяйственное предприятие.

В г. Мюнхен Президент Сооронбай Жээнбеков встретится с руководителем Государственной канцелярии Баварии, государственным министром Баварии по федеральным и европейским вопросам и по вопросам СМИ Флорианом Херманном, с государственным министром экономики, развития и энергетики, заместителем Премьер-министра Баварии Хубертом Айвангером.

Глава государства также проведет встречу с кыргызстанцами, которые работают и учатся в Германии.

16 апреля, в Берлине, запланированы встречи Президента Сооронбая Жээнбекова с Федеральным президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с Президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле. Сооронбай Жээнбеков и Ангела Меркель сделают заявление для прессы.

По итогам официального визита Президента Сооронбая Жээнбекова в Германию предполагается подписание пакета двусторонних документов, направленных на укрепление сотрудничества в сфере дипломатических отношений, экономики и промышленности, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, образования, развития туризма и торгово-экономических отношений, в финансовой сфере.