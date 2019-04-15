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Кому в Бишкеке митинги проводить хорошо?

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- Бакыт Стамов
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Мэр Бишкека Азиз Суракматов не имеет право предлагать вводить мораторий на проведение мирных митингов. Об этом редакции VB.KG заявила экс-депутат и член политсовета партии "Ата Мекен" Асия Сасыкбаева.

По ее словам, во-первых, мэрия не имеет законодательной инициативы. Во-вторых, есть Конституция, с которой мэру и мэрии в целом нужно ознакомиться.

- По Конституции мы имеем полное право выходить на мирный митинг, но я думаю, что общественность не допустит введения моратория, - сказала она.

В случае, если все же будет введен запрет на проведение подобных акций, партия намерена обращаться в соответствующие структуры.

- В случае принятия моратория мы будем обращаться в первую очередь в Генпрокуратуру, и затем в суд с жалобой о нарушении наших конституционных прав, - добавила Сасыкбаева.

Лидер фракции "Ата Мекен", депутат Алмамбет Шыкмаматов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, и вовсе выразил убежденность, что скорее всего мэр Бишкека откажется от своей идеи.

- Общественность его не поддержит, и поэтому он вынужден будет отказаться от своего предложения, - сказал народный избранник.

В свою очередь пресс-представитель мэрии Бишкека Гуля Алмамбетова пояснила VB.KG, что это было предложение не только Азиза Суракматова, но всей столичной администрации.

- Это не инициатива мэра, а предложение мэрии выйти всем нам на другой политический уровень и культуру. При этом мы не делали никакого юридического заявления. То есть речь о запрете не стояла. Мы просто просим на выходные не портить людям отдых. В нашем заявлении нет ни слова о том, что мы хотим запретить проводить митинги. Речь идет о том, чтобы политики дали горожанам и гостям столицы спокойно жить. Как только какая-то угроза митинга появляется, все люди убегают по домам. Определили же место проведения подобных акций – парк Горького, вот там пожалуйста и собирайтесь, - уточнила Алмамбетова.

Напомним, сторонники и члены "Ата Мекена" 23 апреля текущего года в Бишкеке намерены выйти на митинг в поддержку своего лидера Омурбека Текебаева.


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URL: https://www.vb.kg/377848
Теги:
Азиз Суракматов, Асия Сасыкбаева, Омурбек Текебаев, Ата Мекен, мэрия, митинг, мораторий, Кыргызстан, мэр
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