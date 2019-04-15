Конфликт вокруг "Акнет": возобновлено пять уголовных дел

Пресс-служба МВД КР сообщает, что 27 марта 2019 года Генеральной Прокуратурой Кыргызской Республики отменены решения СО УГСБЭП при ПКР о прекращении 5 уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации), ст. 232 ч.2 (уклонение от уплаты налогов), ст. 253 ч.2 (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ст. 337 (воспрепятствование ведению следствия) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, возбужденных в отношении должностных лиц ОсОО "Акнет".

Так, 28 марта 2019 года, указанные уголовные дела переданы для организации дальнейшего расследования в Следственную службу МВД Кыргызской Республики. В целях объективного расследования в настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены все необходимые экспертизы. О ходе расследования сообщим дополнительно.