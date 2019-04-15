Из-за халатности властей на водохранилищах тонут дети

В редакцию VB.KG обратилась читательница, которая рассказала о пережитой трагедии, произошедшей в ее семье 25 мая прошлого года. Семья потеряла 12-летнего ребенка - он утонул в Сокулукском водохранилище на глазах своих друзей и так называемого охранника.

- В Сокулуке есть большое водохранилище. И много молодежи, подростков и школьников тонут там каждый год. В прошлом году 25 мая мой младший братик утонул, ему было 12 лет. Там якобы охранник есть, но он в возрасте, и ничего не смог сделать. И даже не попытался. Он просто смотрел, как школьники там купаются, и даже не сказал, что здесь купаться нельзя. Мой братишка утонул, а он - этот "охранник", даже не встал с места, а начал кричать другим детям - "Зовите родителей, он утонул!". Дети плакали, просили помочь, а он кричал, что старый и не может в воду нырнуть и спасти ребенка, - рассказала читательница.

Где справедливость, почему такие водохранилища не ограждают, почему там такие вот "охранники", вопрошает она.

- Из-за этого погибают дети. Хочу, чтобы больше никто не переживал такой ужас потери, как наша семья... - написала девушка.

Все водохранилища необходимо оградить заборами и поменять охранников, призывает она. Также предлагает закрепить на каждом водоеме водолаза, который сможет сразу определить степень опасности, предупредить или не пустить детей и спасти их, если возникнет необходимость.

Но, по опыту прошлых лет, скорее всего правительство отмахнется от проблемы "предупредительными информационными табличками". Или, все же, государство начнет спасать своих маленьких граждан?