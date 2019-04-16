Жээнбеков в Германии: Кыргызстан может стать мостом между Китаем и ЕврАзЭС

Сегодня, 16 апреля, второй день официального визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Германии. На этот день у главы государства запланированы встречи в Берлине с Федеральным президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с Президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Вчерашний день Сооронбай Жээнбеков провел в городе Мюнхен и побывал на ряде мероприятий. В частности, выступил с речью в Фонде им. Ханнса Зайделя перед общественными и политическими деятелями Баварии. Встретился с председателем Фонда Урсулой Мэннле, с которой состоялась беседа о демократических ценностях и правах человека.

Мэннле в свою очередь подчеркнула, что "Европа должна помогать реформам, которые реализуются в Кыргызстане".

Встреча с соотечественниками

После глава государства встретился с кыргызстанцами, которые учатся и работают в ФРГ.

Соотечественники волновали такие вопросы как усиление двусторонних отношений между Кыргызстаном и Германией, открытие прямого рейса между двумя странами. А также от кыргызской делегации были получены ответы по вопросам образования, здравоохранения, распространения национальной культуры, литературы, в том числе произведений Ч.Айтматова и прочие.

Встреча с заместителем премьер-министра Баварии

Позже Сооронбай Жээнбеков встретился с государственным министром экономики, развития и энергетики, заместителем Премьер-министра Баварии Хубертом Айвангером. Глава государства выразил признательность государственному министру за его участие в кыргызско-германском бизнес-форуме и пригласил его с визитом в Кыргызстан.

Президент отметил, что Кыргызстан твердо идет по выбранному им пути, но "без поднятия экономики отстаивать принципы демократии очень трудно".

- Мы хотим открыть нашу страну для германских предпринимателей и продвигать совместные крупные и средние проекты в различных сферах. Нам есть, что предложить нашим германским партнерам для взаимовыгодного сотрудничества. Будем рады видеть вас и представителей германских компаний в нашей стране, - подчеркнул Жээнбеков.

Хуберт Айвангер выразил надежду на плодотворное сотрудничество в экономической сфере.

- Становится все более популярным и современным отправляться в качестве туристов именно в те страны, где не только красивый ландшафт, но и где мир еще в порядке, и все осталось так, как было раньше. У вас очень сильный аграрный сектор и сельское хозяйство, которое, разумеется, необходимо развивать и дальше. У вас очень большое количество продуктов, которые являются чистыми и экологичными, и которые можно с большим успехом продавать на европейские рынки, - отметил Айвангер и сообщил, что с большим удовольствием посетит Кыргызстан.

Кыргызско-немецкий форум

Сооронбай Жээнбеков также принял участие в кыргызско-немецком бизнес-форуме. Где он выступил с речью, а кыргызские и немецкие предприниматели представили свои презентации.

- Для полномасштабной модернизации национальной экономики мы заинтересованы в привлечении германских передовых технологий, инноваций и инвестиций. Вы хорошо знаете, что в настоящее время центр глобальной экономической активности перемещается в Азиатский континент. В первую очередь, это обусловлено экономическим развитием Китая и Индии. Кыргызстан является уникальным местом по своему географическому расположению. С одной стороны, мы с Китаем - ближайшие соседи, с другой - являемся членом ЕврАзЭС. Мы имеем шанс стать своеобразным мостом между этими двумя глобальными экономическими зонами. Предлагаю, реализовать эту возможность вместе, - высказался президент.

По итогам бизнес-форума состоялось подписание 11 двусторонних документов между бизнес-компаниями Кыргызстана и Германии. Они касаются сотрудничества в сферах привлечения инвестиций, развития туризма, текстильной отрасли, образования, энергетики и промышленности и т. д.

Визит на сельскохозяйственное предприятие "Pellmeyer"

Президент Кыргызстан побывал и в пригороде Мюнхена на сельскохозяйственном предприятии "Pellmeyer". Менеджер предприятия Томас Пеллмейер показал принцип работы по добыче биогаза из коровьего навоза.

Как он рассказал, на ферме в данное время содержится 200 коров, которые кроме молока, обеспечивают и сырьем для производства биогаза. Первая биогазовая установка была построена в 1996 году. С тех пор предприятие стало флагманом по развитию биогазовой промышленности и расширению использования возобновляемых источников энергии в Баварии и Германии.

Глава государства с интересом осмотрев предприятие, отметил, что в Кыргызстане не раскрыт потенциал по использованию возобновляемых источников энергии. В этом плане опыт баварского агрария он оценил, как привлекательный для кыргызской экономики и выразил уверенность, что аграрный сектор КР имеет возможность перенять этот положительный опыт.

Сооронбай Жээнбеков выразил огромное удовлетворение организацией труда на ферме и подарил менеджеру картину на память с изображением кыргызских лошадей.