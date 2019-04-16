Уже неделю безрезультатно идут поиски 5-летнего ребенка, упавшего в канал

Сегодня, 16 апреля, уже седьмой день, как ведутся поиски упавшего в канал Ат-Башы в селе Константиновка Чуйской области 5-летнего мальчика. На сегодняшний день задействовано 122 спасателя, в том числе опытные водолазы, подключились добровольцы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

- Спасатели на лодке прочесывают берега реки Чу, а водолазы обследуют дно, - говорят VB.KG в пресс-службе.

Также отмечается, что на основании приказа главы МЧС КР Нурболота Мирзахмедова поиски взяты под личный контроль его заместителя Калыса Ахматова.

Напомним, 11 апреля в 18:25 часов в селе Константиновка упал в канал Ат-Башы мальчик Б.Б. 2014 г.р. Уже вчера в поисках участвовало 99 спасателей МЧС, к ним присоединились добровольцы. Но с наступлением темноты поисковые мероприятия были приостановлены. Как стало известно, мать пропавшего находится на позднем сроке беременности и выступила к гражданам с видеообращением с мольбой о помощи в розыске сына.